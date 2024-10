Adelante Andalucía valora la "política sensata" de Bildu en el Congreso y pide la "derogación total" de la 'ley mordaza'

El portavoz de Adelante en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha valorado este viernes la "política muchas veces muy sensata" que desarrolla Bildu en el Congreso de los Diputados "priorizando cuestiones sociales y que benefician a la clase trabajadora" y ha reclamado la "derogación total" de la Ley de Seguridad Ciudadana tras el pacto alcanzado por el Gobierno con Bildu para su reforma. García se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el hecho de que Bildu haya anunciado el acuerdo para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana que incluye medidas como acabar con el uso de las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, acabar con la "discrecionalidad" en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia y también presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Extranjería para poner fin a las conocidas como 'devoluciones en caliente' de migrantes en frontera. "Me parece que Bildu en el Congreso de los Diputados hace una política muchas veces muy sensata, en el sentido de que prioriza las cuestiones sociales y que benefician a la clase trabajadora", ha asegurado el portavoz de Adelante, que se ha mostrado "un poco incrédulo" sobre el resultado real del acuerdo sobre la Ley de Seguridad Ciudadana porque "ya he visto a Bildu firmando un acuerdo para derogar la reforma laboral de Zapatero y de Rajoy y otros acuerdos que al final nunca se cumplen". En este sentido, García ha exigido una derogación "completa" de la Ley de Seguridad Ciudadana en la que "no haya trampas porque ya sabemos cómo funciona el gobierno del PSOE, te dice una cosa y después al final se queda en la mitad de la mitad". A su juicio, se trata de una norma "hecha para perseguir a la gente que protesta por la vivienda, por los servicios públicos o en un conflicto laboral, cosas a las que todo el mundo se puede ver al final en un momento de su vida y creo que no cabe otra cosa que la derogación total". "NO ESTOY DE ACUERDO NI ME QUIERO PARECER A ERC" Sobre la Escuela de Otoño de Adelante Andalucía en la que coincidió el pasado fin de semana con diputados de Bildu y con Gabriel Rufián de ERC, el portavoz parlamentario de Adelante ha asegurado que su partido "comparte algunas cosas y discrepa de otras muchas" con esas formaciones y ha explicado que durante la cita celebrada en Marinaleda (Sevilla) con Rufián "dije las mismas cosas que que digo en el Parlamento de Andalucía, que no vamos a aceptar ningún acuerdo que deje atrás Andalucía o a la gente trabajadora". "No estoy de acuerdo con lo que hace ERC, ni muchísimo menos, ni me quiero parecer a ERC, pero me parece que está bien que debatamos porque el Gobierno andaluz nos está haciendo una trampa y parece que un trabajador de Cataluña, normal y corriente, que vive de su trabajo, parece que es culpable de que aquí nos cierren un centro de salud", ha añadido García, que ha subrayado que "los catalanes no son los culpables de que Moreno Bonilla nos cierre un centro de salud o de los casos de corrupción que están saliendo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)". "A mí no me molesta que otros avancen en derechos, lo que me molesta es que siempre Andalucía salga perdiendo. Y eso yo se lo digo a Rufián con mucha amabilidad y tranquilidad, pero con mucha claridad también", ha concluido.

