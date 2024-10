Sumar critica que la ministra de Vivienda "se mueve fuera del acuerdo de Gobierno" en esta materia

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y diputada de los Comuns en la cámara baja, Aina Vidal, ha criticado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "se mueve fuera del acuerdo de Gobierno" en materia de vivienda, ya que asegura que se pactó regular el alquiler de temporada y de habitaciones. En una entrevista este jueves en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press, Vidal ha sostenido que la Ley de Vivienda tiene "agujeros" que se deben corregir, como los alquileres de temporada, y ha apostado por buscar una forma de garantizar las competencias autonómicas y a la vez los derechos fundamentales desde el Estado. Vidal ha afirmado que le ve futuro al actual Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, aunque ha reconocido que en esta legislatura "es difícil avanzar en algunos campos, como puede ser por ejemplo el social". Ha acusado a Junts de hacer "relatos victimistas", ha confiado en que los de Puigdemont harán lo mejor para Cataluña, pese a los gestos que puedan hacer de cara a la galería --ha dicho textualmente--, y ha añadido saben que la alternativa al actual Ejecutivo central es el PP y Vox. Sobre la no aplicación de la Ley de Amnistía, Vidal ha asegurado que los altos estamentos judiciales están en rebeldía: "Se está aplicando el 'lawfare' y casi rozando la prevaricación". SUMAR Y COMUNS La también diputada de los Comuns no se ha querido pronunciar sobre si se presentará a liderar su formación política, que celebrará una Asamblea el 16 y 17 de noviembre, y ha apostado por trabajar primero en "la ponencia política y organizativa y después de qué personas deben estar" al frente del partido. Preguntada sobre el papel de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en Sumar, Vidal ha respondido que nadie se plantea que deje de estar en la organización, y ha recordado que "ella manifestó las ganas de no ser la única cara visible". También ha sostenido que los Comuns acompañarán a los "compañeros y socios" de Sumar en su segunda Asamblea, que se celebrará el 14 de diciembre, pero ha subrayado que ella es de Comuns y participará en la de su partido.

