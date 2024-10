González y Rajoy reivindican el bipartidismo y avalan "resetear" la Constitución

O Grove (Pontevedra), 3 oct (EFE).- Los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy han reivindicado este jueves los beneficios que ha tenido el bipartidismo y han avalado "resetear" la Constitución para hacer las reformas necesarias, pero preservando de forma clara la integridad territorial de España.

González y Rajoy han participado en un diálogo en la VI edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, una cita de ambos ya tradicional en este evento, pero a la que este año se ha sumado el presidente electo del Consejo Europeo, António Costa, ya que abordaron el futuro de la Unión Europea.

Pero en el análisis de la situación actual, los dos expresidentes han abordado algunos detalles de la política española y la crispación existente en la actualidad teniendo entre los asistentes al acto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

González ha considerado que han sido los partidos los que se han polarizado, no la sociedad, porque esta quiere acuerdos y son las formaciones políticas las que tienen que afrontar el problema de cómo lograrlos.

Ha recalcado que las dos principales fuerzas, PSOE y PP, son necesarias para sacar adelante decisiones como una reforma fiscal, y se ha preguntado qué interés puede tener una fuerza independentista en que haya gobernanza en España para responderse de forma inmediata a sí mismo: "cero".

Para el expresidente, ha habido un periodo en España de partidos que "subían como cohetes y caían como plomos y han durado un rato", pero eso ha precisado que no significa que hayan perdido porque han dejado su rastro para decir que no sirvió el modelo de 1978.

Ha sido entonces cuando ha dicho que por vez primera en público defendía que la Constitución de 1978 "hay que resetearla", pero reformándola con acuerdos básicos.

Se ha referido en concreto al Senado para explicar que no es una cámara de representación territorial, pero es que ha dicho que no podía serlo cuando se pactó el texto constitucional.

A su juicio, en ese periodo de la historia hubo éxito porque los políticos coincidían con la aspiración de los ciudadanos, que "querían ser hijos de la democracia y no nietos de la Guerra Civil".

Tras recordar que fue en Cataluña donde más se votó la Constitución, ha insistido en que ahora hay que modificarla con reformas que preserven "un bien superior" como es la integridad territorial de España.

"Después hablamos de lo demás, pero la integridad territorial tiene que estar clara, que no esté en cuestión. ¿Ahora la tenemos clara? Yo creo que no, porque hay fuerzas que son determinantes que no solo no la tienen clara, sino que están en contra de que se mantenga esa integridad territorial", ha añadido.

Por eso ha insistido en que no hay más remedio que llegar a acuerdos de Estado para hacer las reformas que se necesitan, porque si no, "nos iremos todos -ha dicho- por el sumidero".

Las palabras de González han sido secundadas por Rajoy diciendo que estaba totalmente de acuerdo con ellas.

Ha recordado que no ha habido elección celebrada a la vez en toda España en las que el primero y el segundo no fueran el PP y el PSOE, y se ha referido a fuerzas que han aparecido de forma fugaz.

"¿Dónde está UPyD? ¿Dónde está Ciudadanos? ¿Y Podemos? Y pronto vendrán otros pero no voy a entrar en detalles para no ganarme más enemigos de lo razonable", ha comentado irónicamente.

Rajoy ha dicho que esas fuerzas han caído "a plomo" y que el bipartidismo, que ha considerado "vituperado irresponsablemente por mucha gente" ha hecho mucho bien a España desde que se aprobó la Constitución en 1978.

El consenso entre los dos grandes partidos ha recalcado que permitió el texto constitucional, la entrada en la Unión Europea, el euro, los estatutos de autonomía y la política exterior y de defensa.

Incluso en su etapa como presidente ha recordado que fue posible el consenso para reformar el Consejo General del Poder Judicial con un pacto "en un cuarto de hora" entre él y el entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Para Rajoy, el problema que ha roto el consenso fue el Gobierno "Frankenstein".

"El día que el 'Frankenstein' se instaló en España empezaron los problemas", ha señalado lamentando que se tenga que depender de quienes no tienen ningún interés en la gobernanza de España y solo quieren el derecho de autodeterminación.

También ha advertido del problema que puede generar un sistema de financiación que pretende transferir la totalidad del IRPF a comunidades.

Como vaticinio después de todos esos comentarios, Rajoy se ha mostrado convencido de que el bipartidismo, entendido como en décadas anteriores, volverá. EFE

