Exasesor jurídico de la RFEF dice a la juez que la empresa de Piqué dio el visto bueno al contrato de la 'Supercopa'

El exasesor jurídico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Tomás González Cueto ha asegurado en sede judicial que un abogado de Kosmos --empresa del exfutbolista Gerard Piqué-- dio el visto bueno al contrato que firmó la entidad para llevar la Supercopa masculina de España a Arabia Saudí, al tiempo que ha negado irregularidades en la redacción y gestión de dicho acuerdo. Fuentes jurídicas indican a Europa Press que González Cueto ha comparecido este jueves como investigado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda (Madrid), donde --en el ejercicio de su defensa-- ha accedido a contestar únicamente a las preguntas de su abogado, del fiscal y de la juez. Las mismas fuentes señalan que González Cueto ha explicado que su relación con la Federación comenzó en 2018, al tiempo que ha defendido que "no había incompatibilidad" entre su cargo en la RFEF y su trabajo como director del despacho GC Legal. Respecto al contrato de la Federación para llevar la Supercopa a Arabia Saudí, ha indicado que no participó como comisionado de la entidad, sino como abogado. Ha incidido en que había ofertas de todo el mundo y que hubo varios intermediarios que presentaron propuestas de distintos países y organizaciones. Según ha precisado el exasesor jurídico de la RFEF, él recibió la oferta de SELA --empresa pública saudí-- a través de un correo electrónico en el que constaba que estaban en copia al menos dos personas vinculadas a Kosmos, empresa de Piqué, que también investigado en la causa. González Cueto ha asegurado que reenvió el correo a una de sus socias en CG Legal porque él no es "especialista" en redacción de contratos en inglés. Según ha dicho, desde el despacho presentaron una batería de mejoras de carácter técnico jurídico. NO SE OPUSO A LA COMISIÓN A KOSMOS Las fuentes consultadas apuntan que el letrado ha precisado que --tras varias semanas de revisiones-- el 31 de julio de 2019 el abogado de Kosmos envió un correo electrónico en el que daba su visto bueno. Su socia en CG Legal también remitió un correo en el que aprobaba el contenido del contrato. No obstante, ha explicado que por un problema de "confidencialidad" por parte de la empresa saudí su despacho pidió rescindir el contrato. Según ha dicho, en ese momento la RFEF intentó cerrar un acuerdo con Qatar, pero finalmente se retomó la negociación con Arabia Saudí. En dicha ocasión, Kosmos participó también en la redacción del contrato. En el marco de su declaración, González Cueto ha defendido las observaciones que desde CG Legal se hicieron al contrato y ha asegurado que estuvo al tanto en el "día a día". Al margen, ha apuntado que fue la empresa saudí la que incorporó la clásula en la que se fijaba la comisión para Kosmos y ha reconocido que él no se opuso al entender que no suponía un gasto adicional para la RFEF. La comparecencia de González Cueto ha tenido lugar después de que el pasado abril pidiera a la juez que declarase nulas las actuaciones que llevó a cabo la Guardia Civil en su contra en el marco de las pesquisas: desde los segumientos e intervenciones telefónicas, pasando por la documentación incautada en las entradas y registros, hasta su detención.

