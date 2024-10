Gamarra alerta de los malos datos de paro, con 2,4 millones en riesgo de exclusión: "La política de Sánchez no funciona"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que los datos de paro de septiembre "no son buenos", poniendo el foco en el hecho de que haya 2,4 millones de españoles que "tienen trabajo pero están en riesgo de exclusión". A su entender, estas cifras confirman que las políticas de Pedro Sánchez "no están funcionando". En concreto, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.164 personas en septiembre en relación al mes anterior (+0,1%), registrando así su menor alza mensual en este mes desde 2004 y su mejor dato para un septiembre desde 2007 si se exceptúan los años de pandemia, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La 'número dos' del PP ha indicado que el 25% de los puestos de trabajo que se crean en España son empleo público y que el 80% de los contratos son temporales, contratos fijos discontinuos o a tiempo parcial. "Los datos del paro que se han conocido en el día de hoy, evidentemente no son buenos", ha apostillado. En declaraciones a los medios, tras asistir a un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía, Gamarra ha asegurado que esa "subida del paro" refleja "la ralentización" de la economía y que se está "destruyendo empleo". Además, la 'número dos' del Partido Popular ha subrayado que los datos dejan además "una cifra que es alarmante", "que 2.400.000 españoles tengan trabajo pero estén en situación de exclusión y de precariedad". A su entender, el resultado de esta precariedad en el empleo, consecuencia de las políticas del Gobierno de Sánchez, provoca que el acceso a la vivienda para muchas familias esté siendo "imposible". "Las políticas del Partido Socialista no están funcionando", ha enfatizado. La secretaria general del PP ha insistido en que en la cifra de personas en riesgo de exclusión social, dado que "tener trabajo ya no es una garantía para no estar en una situación de precariedad". "Esto nos lleva a exigir otras políticas", ha apostillado. . "EL SEGUNDO PEOR DATO DE LA DÉCADA EXCLUYENDO 2020" También el coordinador de Economía del PP, Juan Bravo, ha alertado que los datos de empleo de septiembre, cuando el desempleo subió en 3.164 personas por el final de la temporada turística, "son preocupantes". A través de un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter, Bravo ha señalado que el dato de septiembre arrojado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social supone el "segundo peor dato de la década excluyendo 2020". Por otro lado, el también diputado del PP ha indicado en su mensaje que más del 80% de contratos en la actualidad son "temporales, a tiempo parcial o fijo discontinuo", mientras que el 25% de los empleos generados en el último año "son empleo público".

