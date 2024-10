El profesor apartado por la Universidad pública vasca: "Soy yo el que se larga"

Bilbao, 2 oct (EFE).- El profesor apartado de la docencia por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que fue objeto de un escrache por sus comentarios insultantes en las redes sociales contra el aborto, las feministas o los nacionalistas, ha publicado este miércoles en sus redes: "Soy yo el que se larga".

La Dirección de Igualdad de la UPV/EHU ha abierto a este profesor, que el pasado 27 de septiembre tuvo que salir escoltado por una protesta estudiantil, el procedimiento previsto en el Protocolo contra las Violencias de Género de la Universidad.

En una nota, el centro universitario ha advertido además que, "como medida cautelar", se le ha apartado de la docencia hasta la finalización del procedimiento, que se realizará "en el plazo más breve posible".

La protesta de los estudiantes tendría su origen en los comentarios vertidos por el profesor de Derecho en redes sociales, "claramente incompatibles con los principios y valores de la universidad pública vasca", ha destacado el centro, que ha reiterado su condena a los actos de coacción y de amenaza, así como a los comentarios vertidos en las redes por el profesor.

"Me acaban de decir los de Igualdad de la UPV que la culpa es mía y no la víctima. Pues con su pan se lo coman. No tengo yo otra cosa que hacer que leerme ahora un protocolo", ha escrito en una entrada.

"Yo sigo queriendo ir a dar clases. Si puedo, perfecto, y si no me dejan pues hasta aquí hemos llegado, hombre. No me merecerían ni me llegarían a la suela de los zapatos.... Soy yo el que se larga", ha añadido.

Desde el pasado viernes este profesor sustituto ha reiterado que no se retracta de nada de lo que ha dicho en las redes. EFE