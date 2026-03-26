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Albares inicia un viaje de dos días a Argelia, primer proveedor de gas a España

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Madrid/ Argel, 26 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, inicia esta jueves una visita oficial de dos días a Argelia en la que se reunirá con su homólogo argelino y con el ministro de Hidrocarburos de este país que es el primer proveedor de gas a España, y en la que inaugurará la sede del Instituto Cervantes en Orán.

Se trata de la primera visita de Albares a Argelia desde la crisis diplomática de 2022, cuando el Gobierno español apoyó la propuesta del plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y en plena incertidumbre energética mundial, un viaje con una agenda política, económica y cultural que le llevará a Argel y a Orán.

Un viaje que emprende con el objetivo de hacer un amplio repaso de los principales asuntos de la relación entre los dos países y darle un renovado impulso a la agenda bilateral, así como abordar la coyuntura internacional, según ha informado este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En la primera jornada del viaje, que se desarrollará en Argel, se reunirá con su homólogo argelino Ahmed Attaf, y con el ministro de Hidrocarburos y Minas, Mohamed Arkab, además de con empresarios españoles establecidos en el país.

La relación comercial entre ambos países ha experimentado en los dos últimos años un fuerte crecimiento de tal forma que en 2025 España exportó a Argelia por valor de 2.133 millones de euros, lo que supuso un incremento del 270 % respecto de 2024.

En la segunda jornada del viaje, ya en Orán, el ministro de Asuntos Exteriores presidirá la inauguración oficial del Instituto Cervantes, muestra del creciente interés por el idioma y la cultura española en Argelia, donde unos 40.000 alumnos estudian español en primaria y secundaria y unos 3.500 en la universidad.

Albares concluirá la visita con un acto de memoria histórica y democrática al exilio republicano ante el monolito dedicado al mercante británico Standbrook, que atracó en Argelia con unos 3.000 republicanos españoles que huían de España pocos días después del fin de la Guerra Civil. EFE

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