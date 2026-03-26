Espana agencias

El Congreso previsiblemente convalidará este jueves el plan anticrisis de 5.000 millones

Guardar

Madrid, 26 mar (EFE).- El pleno del Congreso debate y vota este jueves el decreto ley del Gobierno con el plan integral de respuesta económica a la guerra en Oriente Medio, con un coste de 5.000 millones de euros, que previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de Junts y la abstención del PP, aunque ninguno de los dos grupos ha confirmado su voto.

El Gobierno considera que el PP tendría que votar a favor del plan porque se han incluido las rebajas fiscales que el grupo demandaba, pero los populares creen que el decreto ley se ha quedado corto y no lo apoyarán porque no incluye, entre otras cosas, la deflactación de la tarifa del IRPF, aunque dejan la puerta abierta a una eventual abstención.

En el caso de que el PP votara en contra, el decreto ley todavía tiene posibilidades de salir adelante si Junts finalmente vota a favor, y a pesar de la anunciada abstención de Podemos, aunque la votación sería muy ajustada.

La condición de Junts es que el PSOE apoye su proposición no de ley en la que insta al Gobierno a adoptar medidas fiscales urgentes "para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios" y, en concreto, que respalde eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.

El grupo socialista ha confirmado que votará a favor de ese punto de la PNL, en el que se aboga por establecer el IVA franquiciado, aunque nada se sabe de cuándo y cómo adoptará el Gobierno esta medida.

La votación por puntos de la PNL de Junts se producirá también este jueves, minutos antes de que se vote el decreto ley anticrisis.

El plan del Gobierno incluye una bajada del IVA de los carburantes al 10 % y del impuesto especial de hidrocarburos, con un ahorro estimado de hasta 30 céntimos por litro o unos 20 euros por depósito para un coche medio.

Los impuestos de la electricidad bajan un 60 %: el IVA baja al 10 %, se suspende el impuesto de producción de energía eléctrica que pagan las empresas y se reduce el impuesto especial de electricidad del 5,11 % al 0,5 %.

El IVA del gas natural, los pellets y la leña baja también al 10 %, al tiempo que se congelan los precios del butano y el propano y se bonifican en un 80 % los peajes eléctricos para las industrias más expuestas.

El decreto añade la extensión a todo el año de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, el aumento a 50 euros de la ayuda mínima del bono social térmico y la prohibición de cortar los suministros básicos a hogares vulnerables.

También se incorpora una bonificación directa de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes.

El plan incluye otras medidas como la moratoria contable de las pérdidas registradas por el covid en los ejercicios 2020 y 2021 para evitar que las empresas afectadas entren en causa de disolución o la prohibición de despedir a las empresas que se beneficien de las ayudas previstas en el decreto ley.

También se impulsan los planes de movilidad sostenible, para que las empresas de más de 200 trabajadores faciliten los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo.

Como medidas estructurales encaminadas a aumentar la independencia energética, la norma prevé deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor -que se suman a la recuperación de la bonificación por compra de vehículos eléctricos-, así como ayudas para la climatización de edificios o un refuerzo del autoconsumo. EFE

Últimas Noticias

Los Celtics ganan a OKC y presentan candidatura al anillo; los Spurs aprietan el Oeste

Infobae

Ley de multirreincidencia vuelve al Congreso con el veto a enmienda del PP sobre migración

Infobae

Albares inicia un viaje de dos días a Argelia, primer proveedor de gas a España

Infobae

Fils salva cuatro bolas de partido y pasa a semifinales del Miami Open

Infobae

La brasileña Geyse Da Silva le da triunfo al América sobre el campeón Tigres UANL

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno paga el alojamiento y la comida para formar a controladores aéreos de Angola, Cabo Verde y Macedonia mientras España ha perdido 116 de estos profesionales

El Gobierno paga el alojamiento y la comida para formar a controladores aéreos de Angola, Cabo Verde y Macedonia mientras España ha perdido 116 de estos profesionales

Adif vuelve a estar en el foco del caso Adamuz por la sustitución de las vías: las preguntas de la jueza y en qué afectan a la investigación del accidente

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Un hombre tendrá que pagarle 60 euros al mes a su exmujer por cada perro en común: la Justicia avala una pensión por el mantenimiento de los animales tras su divorcio

La historia de Noelia Castillo, desde su infancia hasta la eutanasia, reconstruida a través de sus palabras: “Era una época muy feliz de mi vida”

ECONOMÍA

El alquiler en Madrid y Barcelona ya supera el 100% del salario medio de 2.500 €: “Ni un sueldo completo alcanza, hay que compartir”

El alquiler en Madrid y Barcelona ya supera el 100% del salario medio de 2.500 €: “Ni un sueldo completo alcanza, hay que compartir”

La economía española mejora y no lo notamos: el paro se reduce a la mitad en una década, pero la baja productividad lastra el crecimiento

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Los despidos no están aumentando”

Tener mascota influye en la declaración de la Renta 2026: cuánto te desgravas, requisitos necesarios y qué animales contempla la ley

La tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid no es el primer impuesto anulado: la plusvalía fue declarada inconstitucional hace cinco años

DEPORTES

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

Mbappé zanja la polémica sobre su lesión y los médicos del Real Madrid: “La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa”

Un partido de sanción para Fede Valverde por su expulsión en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid

Martin Landaluce, la joven perla del tenis español que se formó en la Rafa Nadal Academy