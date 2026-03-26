El Congreso previsiblemente convalidará este jueves el plan anticrisis de 5.000 millones

Madrid, 26 mar (EFE).- El pleno del Congreso debate y vota este jueves el decreto ley del Gobierno con el plan integral de respuesta económica a la guerra en Oriente Medio, con un coste de 5.000 millones de euros, que previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de Junts y la abstención del PP, aunque ninguno de los dos grupos ha confirmado su voto.

El Gobierno considera que el PP tendría que votar a favor del plan porque se han incluido las rebajas fiscales que el grupo demandaba, pero los populares creen que el decreto ley se ha quedado corto y no lo apoyarán porque no incluye, entre otras cosas, la deflactación de la tarifa del IRPF, aunque dejan la puerta abierta a una eventual abstención.

En el caso de que el PP votara en contra, el decreto ley todavía tiene posibilidades de salir adelante si Junts finalmente vota a favor, y a pesar de la anunciada abstención de Podemos, aunque la votación sería muy ajustada.

La condición de Junts es que el PSOE apoye su proposición no de ley en la que insta al Gobierno a adoptar medidas fiscales urgentes "para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios" y, en concreto, que respalde eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.

El grupo socialista ha confirmado que votará a favor de ese punto de la PNL, en el que se aboga por establecer el IVA franquiciado, aunque nada se sabe de cuándo y cómo adoptará el Gobierno esta medida.

La votación por puntos de la PNL de Junts se producirá también este jueves, minutos antes de que se vote el decreto ley anticrisis.

El plan del Gobierno incluye una bajada del IVA de los carburantes al 10 % y del impuesto especial de hidrocarburos, con un ahorro estimado de hasta 30 céntimos por litro o unos 20 euros por depósito para un coche medio.

Los impuestos de la electricidad bajan un 60 %: el IVA baja al 10 %, se suspende el impuesto de producción de energía eléctrica que pagan las empresas y se reduce el impuesto especial de electricidad del 5,11 % al 0,5 %.

El IVA del gas natural, los pellets y la leña baja también al 10 %, al tiempo que se congelan los precios del butano y el propano y se bonifican en un 80 % los peajes eléctricos para las industrias más expuestas.

El decreto añade la extensión a todo el año de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, el aumento a 50 euros de la ayuda mínima del bono social térmico y la prohibición de cortar los suministros básicos a hogares vulnerables.

También se incorpora una bonificación directa de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes.

El plan incluye otras medidas como la moratoria contable de las pérdidas registradas por el covid en los ejercicios 2020 y 2021 para evitar que las empresas afectadas entren en causa de disolución o la prohibición de despedir a las empresas que se beneficien de las ayudas previstas en el decreto ley.

También se impulsan los planes de movilidad sostenible, para que las empresas de más de 200 trabajadores faciliten los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo.

Como medidas estructurales encaminadas a aumentar la independencia energética, la norma prevé deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor -que se suman a la recuperación de la bonificación por compra de vehículos eléctricos-, así como ayudas para la climatización de edificios o un refuerzo del autoconsumo. EFE