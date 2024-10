El PP condena el ataque de Irán a Israel y se queja de que el Gobierno no le informe sobre situación en Oriente Próximo

El PP ha expresado este miércoles una condena "firme" y "rotunda" por el ataque de Irán a Israel con cerca de 200 misiles como respuesta a la muerte de líderes de Hamás y Hezbolá, ambos grupos islamistas apoyados por Teherán. Tras defender la necesidad de que se produzca un alto el fuego en la zona, se ha quejado de que el Gobierno no esté informando a su formación sobre la situación en Oriente Próximo, como el envío de dos aviones del Ejército a Líbano para evacuar a españoles. "Desde el Partido Popular trasladar nuestra más rotunda condena al ataque masivo que Irán está llevando a cabo. Evidentemente ni el régimen iraní ni sus socios son un elemento de estabilidad en la zona, sino todo lo contrario", ha afirmado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. En declaraciones a los medios tras asistir al desayuno de Nueva Economía Fórum con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, la 'número dos' de PP, "un régimen como el iraní y los grupos terroristas no pueden ser el futuro de esa región". Dicho esto, ha trasladado "el necesario mensaje del cese inmediato de los ataques". "Además es fundamental que se produzca un alto al fuego, que se produzca la liberación de los rehenes y por supuesto que pueda llegar toda la ayuda humanitaria a la población civil como no puede ser de otra manera", ha manifestado, para insistir en que el PP condena de forma "firme" el ataque de Irán a Israel. "FUTURO DE LA REGIÓN NO PUEDE ESTAR EN MANOS DE GRUPOS TERRORISTAS" Al ser preguntada qué le parece lo que está haciendo Israel, Gamarra ha señalado que el PP ha sido claro sobre el ataque de Irán sobre Israel, que condena de forma "firme". "No puede estar en manos de un régimen como el iraní y de los grupos terroristas el futuro de la región", ha abundado. Después de que el Gobierno haya anunciado el envío de dos o tres aviones del Ejército para evacuar a unos 350 españoles que quieren salir de Líbano, Gamarra se ha quejado de que el Gobierno no le haya trasladado nada. "No tenemos ninguna información al respecto", ha manifestado. En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, que ha expresado su malestar por la falta de información al primer partido de la oposición. "Apoyo que el Gobierno actúe para evacuar a los ciudadanos españoles que quieren salir del Líbano. Lamento que el PP tenga que enterarse por los medios de comunicación. Parece que el Gobierno de Sánchez sigue sin entender en qué consiste una política de Estado", ha afirmado en la red social 'X'. En concreto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que España tiene todo preparado para mandar este jueves dos aviones del Ejército del Aire en dirección a Beirut para evacuar a cerca de 350 españoles que quieren salir de Líbano tras la escalada del conflicto con Israel. Fuentes de la cúpula del PP han señalado a Europa Press que hasta este momento no ha habido ningún tipo de contacto ni llamada del Gobierno al PP para trasladarles ningún tipo de información sobre la situación en Oriente Próximo y han admitido su malestar por esta forma de proceder. FEIJÓO PIDE QUE CESE LA ESCALADA VIOLENTA También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado el lanzamiento de misiles de Irán hacia Israel. "Condeno con toda firmeza el ataque masivo de Irán contra Israel, cerca de cumplirse un año de la masacre del 7-O", ha expresado en un mensaje en la red social X, donde ha acusado al "régimen iraní y sus grupos afines" de seguir siento "el principal foco de inestabilidad en la región". Feijóo ha exigido que "esta escalada violenta" cese "de inmediato" después de que en la tarde-noche del martes la Guardia Revolucionaria de Irán lanzara dos centenares de misiles contra Israel, que ha podido interceptar en su mayoría. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ya ha condenado "sin ambajes" el ataque con misiles de Irán a Israel y ha advertido de que se trata de un "nuevo paso hacia una guerra regional total". También ha insistido en un llamamiento a todos los actores implicados a la contención, la no escalada y la responsabilidad reivindicando nuevamente la solución de los dos Estados para acabar con el conflicto.

