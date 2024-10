Sánchez reivindica el "extraordinario momento económico" de España frente al "pesimismo de los agoreros"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este martes el "extraordinario momento económico" de España frente al "pesimismo de los agoreros". El presidente se ha pronunciado así en Moguer (Huelva), en el acto de inauguración del Centro de Ensayos de Sistemas Aéreos no Tripulados (CEUS), al que también han asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. "Es un gran día para Moguer, para Huelva, para Andalucía y también lo es para España; un día cargado de futuro, porque no hay inversión más rentable y más segura que la que se destina al conocimiento, a la experimentación y al impulso del avance tecnológico tan presentes en este centro de ensayos", ha señalado el jefe del Ejecutivo español. Ha defendido que para su Gobierno es una prioridad en toda su política económica reforzar "la cohesión territorial, llevando oportunidades a todas y cada una de las provincias de nuestro país". "Se necesita confianza en nuestras fortalezas", ha indicado Pedro Sánchez, quien ha abogado por "desterrar el pesimismo de los agoreros": "El pesimismo no construye confianza, condena a todo lo contrario, a la resignación y al inmovilismo". Ha señalado que hoy es un día para reivindicar "el optimismo que nace de la voluntad compartida por parte de las instituciones y también de los ciudadanos de todos y cada uno de los territorios de España". Ha ofrecido algunos datos durante su intervención, como que se ha duplicado el presupuesto de la I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, habiéndose movilizado ya prácticamente el 100% de los cerca de 2.800 millones de euros de fondos públicos del PERTE Aeroespacial. Ha aludido también al reforzamiento de la "política de becas con una dotación histórica", además de al "impulso sin precedentes a la Formación Profesional". "En definitiva, una apuesta clara y rotunda por parte del Gobierno de España con el capital humano de nuestros jóvenes, y a la vista de los resultados, creo que podemos afirmar con rotundidad que la inversión en tecnología, en ciencia y en innovación está contribuyendo decisivamente al extraordinario momento económico que vive España", ha señalado. Según ha agregado, esta "apuesta estratégica de país funciona como lo acreditan organismos de referencia económicos tanto a nivel nacional como internacional". Ha señalado que el último en hacerlo ha sido la OCDE, que acaba de revisar "nuestra previsión de crecimiento económico para el año 2024" y certifica España se ha convertido en el "gran motor de crecimiento económico de Europa, y también de creación de empleo". "Vamos a multiplicar por cuatro la media de crecimiento económico de la eurozona, y todo eso en un contexto de una extraordinaria complejidad", ha indicado el presidente, en referencia a los conflictos que hay en el mundo. Pedro Sánchez ha destacado que el centro inaugurado este martes en Moguer es un claro ejemplo de "colaboración entre las diversas instituciones públicas" para alcanzar una misma meta y en beneficio de los ciudadanos.

