El PP responsabiliza al Gobierno de la crisis migratoria por su "parálisis e inacción"

Madrid, 30 sep (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha responsabilizado este lunes al Gobierno de la crisis migratoria, debido a una "parálisis" e "inacción" a la hora de tomar decisiones, que, a su juicio, muestra que "no tiene sensibilidad con los inmigrantes ni con los españoles".

Sémper ha enfocado así sus respuestas sobre inmigración durante una rueda de prensa en la sede del PP, la cual ha iniciado con un lamento por las decenas de muertos y desaparecidos del naufragio de un cayuco cerca de El Hierro.

"Estos dramas no pueden repetirse", ha apuntado Sémper, antes de señalar que el PP ha hecho una propuesta al Gobierno para alcanzar un acuerdo, con "iniciativas concretas", aunque, ha añadido, "el Gobierno se niega a dialogar y a negociar con el Partido Popular".

"La situación de la ausencia de política migratoria en España es única y exclusivamente responsabilidad del Gobierno, que se niega a hablar con el principal partido de la oposición", ha puntualizado, y ha definido la actitud del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hacia el PP como "un portazo".

Sémper ha apuntado que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, tiene "más citas" con aliados europeos para tratar temas de inmigración, después de sus recientes reuniones en Atenas y Roma con los jefes de gobierno griego e italiano, Kyriákos Mitsotákis y Georgia Meloni, respectivamente.

Sin avanzar cuáles serán esas citas de Feijóo, Sémper ha señalado que le gustaría que el PSOE "emulara la reflexión que están teniendo sus homólogos socialdemócratas en el resto de Europa".

"Tengo la sensación de que en los próximos meses le verán ustedes decir a Pedro Sánchez cosas que hoy no intuyen que diga", ha presupuesto.

Y ha insistido en que al PP le preocupa mucho "la parálisis, la ausencia de políticas migratorias en España", porque, según su parecer, ante el drama migratorio "la respuesta del Gobierno es la inacción".

"Este Gobierno está siendo absolutamente irresponsable con la política migratoria", ha enfatizado Sémper, para añadir: "No tiene sensibilidad con los inmigrantes, no tiene sensibilidad con los españoles y no tiene la altura de miras que requiere un Gobierno".

Fuentes del PP han indicado que el Gobierno solo va poniendo parches en materia de inmigración, cuando el problema hay que abordarlo de forma amplia, íntegramente.

Además, han señalado a la prensa que no conocen a qué acuerdos llegó Sánchez en su reciente viaje a Mauritania, por ejemplo, que sería necesario que informara el Gobierno de ellos. EFE