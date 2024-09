Vidorreta: “Estamos satisfecho de empezar ganando”

La Laguna, 29 sep (Efe).- Txus Vidorreta, entrenador del La Laguna Tenerife, comentó se mostró este domingo, tras su triunfo ante el Baskonia (88-80), “muy satisfecho" por empezar ganando” en la Liga Endesa

“Empezamos muy bien. El Baskonia ha sido mejor que nosotros en el segundo y en el inicio del tercer cuarto donde parecían que podrían abrir diferencias”, dijo el entrenador del Tenerife.

"Pero aparecieron Abromaitis y Scrubb y nos lo hemos creído, hemos empezado a defender más, a tomar algún riesgo, a ser más agresivos y nos hemos colocado catorce puntos arriba quizás de una forma inesperada, pero hemos tenido la cabeza fría y mantener ventajas entre los seis y ocho puntos para conseguir una victoria muy meritoria”.

Para este debut liguero, Txus Vidorreta no pudo contar con el base brasileño Marcelinho Huertas. “Hemos conseguido que otra vez no se note la ausencia de Marce, aunque sí creo que le hemos notado en el algún momento del segundo y tercer cuarto donde no encontrábamos espacio, porque no todos los jugadores tienen esa clarividencia que tiene Marcelinho para desatascar una defensa conservadora”. EFE

