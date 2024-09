Tellado (PP): "España no sería igual sin Ceuta y Melilla"

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha subrayado durante una visita a Melilla que España no se entendería sin Ceuta y Melilla, y ha afirmado así que "España no sería igual sin Ceuta y Melilla". En declaraciones a los periodistas, Miguel Tellado ha enfatizado que el Gobierno de España debe saber que "Ceuta y Melilla no son moneda de cambio de nada". Ha destacado que la responsabilidad del PP como partido de Estado es "defender la integridad territorial de nuestro país" que es, según ha agregado, "defender también los derechos y las libertades de los españoles que viven aquí, en esta parte de nuestro territorio". Tellado ha declarado que su partido es "la única voz de Melilla en el Congreso de los Diputados". Por ello, ha manifestado que su responsabilidad es "presentar iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que aquí viven". El portavoz ha remarcado el compromiso del PP con la región, asegurando que su labor se centra en la defensa de los intereses de los ciudadanos melillenses.

