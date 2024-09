Sergi Quintela: “Necesitaba volver a creer en el baloncesto”

Santiago de Compostela, 27 sep (EFE).- El escolta Sergi Quintela explicó este viernes, durante su presentación como nuevo jugador del Monbus Obradoiro, los motivos por los que decidió cambiar el Río Breogán, el club de su ciudad, por su eterno rival.

“Necesitaba volver a creer en el baloncesto, querer venir a entrenar, querer hacer horas extras, querer ser yo. Estoy muy contento de tomar la decisión de venir aquí”, manifestó en la rueda de prensa celebrada en las instalaciones de Ulloa Oil.

Acompañado por el director general del club santiagués, Héctor Galán, el exjugador breoganista reconoció que firmar por el Obradoiro “no fue una decisión fácil” para él porque la rivalidad entre ambos clubes “lo hacía todo más complicado”.

“Fue una transición complicada, pero sí que es cierto que en el momento en que llegué a Santiago todo fue un poquito más fácil, con la ayuda de todo el club, con la gente de oficinas, con mis compañeros, el cuerpo técnico. Y luego, ya cuando en el primer partido la gente reaccionó de la forma que reaccionó, al final te tranquiliza mucho”, explicó.

Sergi Quintela no quiso profundizar en los detalles de su salida del equipo dirigido por Veljko Mrsic: “Había ciertas situaciones en las que no estaba de acuerdo y por eso le dije que no contaran conmigo porque creía que no sería bueno ni para el club ni para mí. No me gusta señalar a nadie, prefiero guardarlo para mí porque tampoco ayudaría a nadie”.

Por su parte, Jesús Rendo, representante de Ulla Oil, no dudó en calificar el fichaje del exjugador breoganista como “el más ilusionante” de las últimas temporadas para el obradoirismo. EFE

