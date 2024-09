Los test en Francia para los nuevos trenes de Renfe, parados desde junio y sin programa

París, 27 sep (EFECOM).- Los test para los trenes Talgo S106 que Renfe quiere utilizar para operar en Francia, en particular en el corredor París-Lyon, están paralizados desde junio y el Organismo Público de Seguridad Ferroviaria (EPSF) no ha recibido ninguna solicitud para que se reanuden próximamente.

El director de autorizaciones de EPSF, Lionel Arnold, explicó este viernes a EFE que hay un problema en la planificación de esas pruebas que los S106 tienen que realizar en la red francesa de alta velocidad entre Talgo y el laboratorio que designó para hacerlas.

Arnold insistió en que por parte de EPFS, que debe dar autorización para que los test se lleven a cabo cuando se les ha pedido, "no se ha bloqueado ninguno", pero no ha habido desde el mes de junio y no hay tampoco ninguno previsto en el calendario.

Esas pruebas comenzaron hace ya más de un año y, el empantanamiento en que se encuentran es lo que, de momento, impide que se pueda poner en práctica el proyecto de Renfe de operar en el corredor París-Lyon, algo que inicialmente la compañía ferroviaria española quería que pudiera hacerse antes de los Juegos Olímpicos de París y luego a finales de este año.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, señaló esta semana que "a nadie se le escapa que Francia pone todas las trabas habidas y por haber para que no se produzca un proceso real de liberalización de su mercado". "Eso supone que estamos jugando con reglas diferentes", agregó.

"Nosotros -añadió Puente- nos hemos abierto de par en par y otros tienen cerrada la puerta a cal y canto. Por eso soy escéptico con la posibilidad de que estemos antes de diciembre en París, e incluso con que lleguemos en 2025".

El responsable de las autorizaciones en Francia insistió en que los problemas que señala el ministro español "no tienen nada qué ver con la autorización del S106 de Talgo", que esta pendiente de las pruebas restantes para cerrar el procedimiento.

Unas pruebas sobre las que -insistió- no hay un horizonte porque antes de autorizarlas, tiene que recibir la solicitud de Talgo y el laboratorio sobre su planificación.

Aseguró que le gustaría saber cuánto tiempo puede tardar ese proceso, que considero "un verdadero interrogante".

Una vez que finalicen las pruebas, aún habrá que "poner en conformidad" los trenes S106 que Renfe quiera utilizar en Francia para garantizar que "es compatible con la infraestructura francesa".

Luego la compañía española tendrá que formar a sus conductores para que puedan dirigir los S106 en la red ferroviaria francesa y hacer un rodaje de sus trenes para identificar y anular posibles incidentes.

Arnold dijo no saber si otros trenes, como los de Trenitalia (que ya opera en el corredor París-Lyon) habían tardado tanto como el de Talgo en las pruebas.

Los S106 han recibido todas las autorizaciones necesarias en España, donde superaron todas las certificaciones y pruebas y ya están operando.

Y a la cuestión de si esa fase es más dura en Francia que en otros países (la compañía SNCF lleva en competencia con Renfe en España con sus propios trenes desde la primavera de 2021) su respuesta fue que "es difícil contestar a esa pregunta" porque cada país tiene sus propias reglas, y en el caso de Francia hay muchos sistemas de señalización.

En cualquier caso, hizo hincapié en que Francia "no es más severa con una empresa ferroviaria que con otra" y en que "con Talgo hay una relación de confianza".

El responsable francés de las autorizaciones rechazó que se pueda hablar de un accidente industrial porque "el S106 es un buen tren", pero hay cuestiones que deben ser examinadas, en particular los sistemas de seguridad embarcada, que son novedosos y que deben ser sometidos a pruebas en la red francesa.

Renfe ya opera en Francia en las líneas transfronterizas Madrid-Barcelona-Marsella y Lyon-Barcelona, pero lo hace con otro modelo de tren, y ahora quiere entrar también en el corredor París-Lyon, el más rentable y el que tiene más tráfico del país, pero con los nuevos S106 de Talgo. EFECOM