Sánchez admite que esperará a los congresos de Junts y ERC para intentar aprobar nuevos Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que esperará hasta que se celebren los congresos de Junts y ERC para tratar de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2025. "No hacemos política sobre el vacío, nosotros, evidentemente tendremos, como se ha hecho en otras ocasiones, que esperar no al congreso, a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos", ha indicado Sánchez en rueda de prensa desde Nueva York, en referencia a las dos formaciones catalanas, que celebran congresos este otoño. El jefe del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones después de que el Gobierno decidiese retirar la votación de la senda de déficit que estaba previsto para este mismo jueves --paso previo a la aprobación de los PGE-- al no contar con los apoyos suficientes por la negativa de Junts a respaldarlo. El Gobierno anunció su disposición a negociar con Junts una nueva senda de estabilidad --a pesar de que venía defendiendo en las últimas semanas que no la cambiaría-- y acto seguido ERC advirtió de que si la negociación se volvía a abrir ellos también pondrían sobre la mesa sus peticiones. Por tanto, Sánchez, al ser preguntado sobre si esperaría al congreso de Junts --que se celebra a finales de octubre-- ha puntualizado que esperará a "los congresos" incluyendo también a ERC que celebra su cónclave a finales de noviembre, los mismos días que el Congreso Federal del PSOE que reelegirá a Sánchez como secretario general. En estas citas, ERC y Junts renovarán sus direcciones y previsiblemente definirán cuál va a ser su hoja de ruta y su relación con el Gobierno Central a partir de ahora. TACHA DE HIPOCRESÍA LA POSICIÓN DE LOS PRESIDENTES DEL PP En la misma línea Sánchez ha insistido en que no va a renunciar a "hacer sus deberes" es decir a presentar a las Cortes Generales un proyecto de Cuentas Generales para 2025. "Eso lo vamos a hacer, y queremos hacerlo además desde el acuerdo y para eso creo que es importante contar con una senda que sea aceptada y validada por la mayoría parlamentaria de las Cortes Generales", ha indicado. Por eso, ha señalado, han decidido retirar la propuesta inicial de la senda de estabilidad acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "para dar una oportunidad al acuerdo", según ha remarcado. Al igual que ha indicado que esa es la responsabilidad del Gobierno, también ha puesto el foco en el resto de grupos parlamentarios, especialmente en el PP y ha criticado que los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' pidan una nueva financiación y más recursos económicos y cuando el Ejecutivo Central pone sobre la mesa 12.000 millones de euros para dos años "no le exigen a su grupo parlamentario que apruebe la senda que está ofreciendo el Gobierno. Es de una enorme hipocresía", se ha quejado. Sánchez ha insistido en que votar en contra de la senda de estabilidad supone que las CCAA y lo ayuntamientos dispongan de 12.000 millones de euros menos y ha remarcado que esa cantidad equivale al gasto en vivienda de todas las comunidades en 6 años; al gasto anual en medicamentos y serviría para pagar los salarios de un año del conjunto de personal y profesores de educación preescolar y primaria.

