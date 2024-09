Urtasun espera acordar los Presupuestos en próximos días: "Hay legislatura para rato"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, espera alcanzar un acuerdo parlamentario en los próximos días tanto para cerrar los Presupuestos Generales como el techo de gasto, con el foco puesto en la vivienda, un tema que ha calificado de "emergencia nacional". Además, ha asegurado que "hay legislatura para rato". Así se ha expresado en declaraciones a los medios tras participar en las jornadas de debate organizadas por su departamento en Santiago de Compostela. "La voluntad del Gobierno es sacar adelante los presupuestos porque son necesarios para la ciudadanía. Necesitamos abordar un montón de cuestiones fundamentales y, por tanto lo que está haciendo el Gobierno es tratar de darle una oportunidad para armar la mayoría parlamentaria necesaria para sacarlos adelante, redoblando el diálogo con Junts y con el resto de fuerzas parlamentarias", ha explicado. Ese diálogo, ha insistido, tiene que ser "intenso", por lo que espera que pueda "fructificar en los próximos días" y alcanzar así un acuerdo tanto para el techo de gasto como para los presupuestos. En este sentido, ha destacado que una de las prioridades para el Ejecutivo nacional es la vivienda. "En estos momentos, esta es una emergencia nacional. Hay muchas familias que no pueden acceder a una vivienda digna en este país y estos presupuestos tienen que tener la vivienda en el centro", ha defendido. También en esta línea, ha negado que el Gobierno pida "la solidaridad de ningún propietario", arguyendo que no es su "función". "La función del Gobierno es garantizar un derecho fundamental de la ciudadanía, que es el acceso a la vivienda como recoge la Constitución. Y por eso estos presupuestos son importantes y deben incorporar medidas fundamentales como, por ejemplo, prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas para especular y condicionar los fondos que damos desde el Gobierno a las Comunidades a que cumplan estrictamente la Ley de Vivienda y, particularmente, el sistema de control de precios", ha detallado. "HAY GOBIERNO PARA RATO" Por otra parte, y sobre la petición del Partido Popular de unas nuevas elecciones, Urtasun ha criticado que los populares lleven "un año negando la realidad, que es que no tienen mayoría parlamentaria ni para gobernar ni mucho menos para censurar al Gobierno". "El PP lo que no acepta es que perdió las elecciones", ha afirmado. Respecto a la solidez de la legislatura, el ministro ha reivindicado las "decenas" de leyes que están en camino de aprobarse o que ya se han publicado, como la Ley de Amnistía y, en el sector cultural, la Ley de Enseñanzas Artísticas. También ha destacado otras dos iniciativas legislativas que esperan sacar "en breve", como la Ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor y la Ley del Cine. "Por lo tanto, hay Gobierno para rato, hay legislatura para rato y el Partido Popular lo que tiene que hacer es aceptar su derrota", ha concluido.

