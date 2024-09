Pellegrini: "Las estadísticas no sirven para el partido siguiente"

Sevilla, 25 sep (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha declarado este miércoles que el duelo de mañana ante Las Palmas en el 'Gran Canaria' será "un encuentro difícil, como todos de LaLiga" y consideró que, pese a los malos números de los canarios, "las estadísticas no sirven para el partido siguiente".

Pellegrini dijo en rueda de prensa que "a pesar de las bajas", tiene a disposición "un plantel comprometido que puede sacar los partidos adelante" incluso frente a un "rival complicado" ante el que exige "marcar en el campo la diferencia" que señala "la estadística" de dieciocho jornadas sin ganar de los canarios, entre la pasada temporada e ésta.

Aunque el técnico santiaguino va "a echar en falta puntos que se han quedado en el camino" en las primeras seis jornadas, considera que "el equipo está funcionando de una manera aceptable" y cree "que va a ganar más de lo que va a perder si" sigue "jugando como hasta ahora".

El chileno confirmó que no podrá contar con el delantero brasileño Vitor Roque a causa de "un golpe fuerte en el tobillo".

El futbolista cedido por el Barcelona está "limitado por el dolor, lo están examinando", por lo que aún ignora "qué gravedad tiene" y su ausencia de suma a la del defensa Marc Bartra, que sigue "en su proceso de recuperación muscular" después de haber superado la "larga lesión" que le impidió jugar en toda la campaña pasada.

Por el contrario, el centrocampista estadounidense Johnny Cardoso "se reintegró ayer" a los entrenamientos y volverá "a estar citado" igual que el delantero congoleño Cedric Bakambu, a quien "hay que llevar con cuidado" después de casi siete meses de bajas y que "no está para noventa minutos" pese a su reaparición del lunes.

Manuel Pellegrini zanjó el debate de la portería que, según dijo, "sólo existe a nivel periodístico", ya que el portugués "Rui Silva dejó cuatro metas a cero, no ha cometido errores gravísimos para decir que pasa por mal momento", por lo que estima que tiene el "puesto muy bien cubierto", ya que "Adrián aporta jerarquía y Fran Vieites viene pidiendo paso".

Al entrenador bético no le preocupan los fallos ante el gol de Vitor Roque, pues "lo preocupante sería que no tuviera ocasiones y ya entrarán", e indicó que su equipo tiene "un volumen ofensivo adecuado", así que el balance "de 8 de 18" puntos, "que no es bueno, se arreglará con rendimientos individuales". EFE

