Nogueras (Junts) afea a Illa y ERC no defender los intereses de Cataluña y pregunta "dónde están"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha criticado este miércoles al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a ERC por no defender los intereses de Cataluña después de que el Gobierno haya retirado la tramitación de los objetivos de déficit para tratar de convencer a su formación. "Pregunto a Salvador Illa dónde está, porque lo que estamos haciendo con siete votos aquí en Madrid es para defender a Cataluña, y el primero que debería estar defendiendo Cataluña es el mismo presidente de Cataluña", ha recalcado en una entrevista en Ser Cataluña recogida por Europa Press. Sobre ERC, ha reprochado que ahora presionen a Junts para aprobar la propuesta del Gobierno sobre el techo de gasto cuando "hace 10 años criticaban que cada 100 euros de déficit, se quedara 82, y 18 las comunidades". Por ello, ha asegurado que les gustaría tener a socialistas y republicanos de su lado: "Nos gustaría no hacer esta lucha solos. Los intereses de Cataluña entendemos que los defienden también ERC y PSC y nos preguntamos dónde están porque defendiendo los intereses de Cataluña, en este caso, ya te digo que no". También ha avisado de nuevo al PSOE de que son "el único partido que no firmó un acuerdo de estabilidad" y que el apoyo de su formación ante cualquier iniciativa que se quiera aprobar se deberá negociar. "El resto, todos firmaron un acuerdo de estabilidad. Junts no firmó ningún acuerdo de estabilidad. Junts firma un acuerdo que dice que negociará pieza por pieza", ha insistido.

