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'El Tala' Rangel ataja un penalti en la última jugada y Guadalajara consolida su liderato

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México, 21 mar (EFE).- El guardameta José 'Tala' Rangel le detuvo un penalti al montenegrino Uros Djurdevic en la última jugada y garantizó este sábado el triunfo a domicilio de Guadalajara por 2-3 sobre Monterrey que ratifica el liderato de las Chivas en la duodécima jornada del torneo Apertura mexicano.

Guadalajara se confirmó como líder con 30 puntos, 3 más que Cruz Azul, que el viernes empató 1-1 con Mazatlán.

Además de perder el liderato, Cruz Azul está en riesgo de bajar el tercer lugar si este domingo el campeón Toluca supera a Pachuca.

'Tala' Rangel se perfila como el titular de México en el Mundial.

Armando González, José Castillo y Bryan González convirtieron por Guadalajara. Recortaron distancias Djurdevic y Ricardo Chávez descontaron por el equipo de casa.

Monterrey dominaba en el 18, cuando su defensa cometió un error y Guadalajara marcó a través de González gracias a la asistencia de Ángel Sepúlveda. Fue el décimo tanto del delantero, que alcanzó al italiano Joao Pedro en el liderato de la clasificación de goleadores.

En el segundo tiempo, Guadalajara fue mejor. En el minuto 46, Castillo sacó provecho de un error en la salida y convirtió de diestra a pase de Bryan González, quien puso el 3-0 en el 55 con un golpe de derecha.

Monterrey descontó en el minuto 88 con un gol de Djurdevic, con asistencia de Chávez, quien puso el 2-3 en el 93.

Cuando se acaba el tiempo, hubo una falta en el área y Rangel detuvo el penalti de Djurdevic, en el 98. EFE

(fotos)

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