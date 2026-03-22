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Racing gana fuera de su casa y el Independiente cae en la suya

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Buenos Aires, 21 mar (EFE).- Racing Club sacó este sábado un ajustado triunfo por 1-2 de la cancha de Belgrano de Córdoba, mientras que Independiente cayó por los mismo en casa ante Talleres de Córdoba en la duodécima jornada del Torneo Apertura argentino.

El Independiente de Gustavo Quinteros sufrió un duro revés al caer ante su público por 1-2 ante Talleres de Córdoba, dirigido por Carlos Tévez.

Augusto Schott y el juvenil Valentín Dávila allanaron el triunfo del visitante. El paraguayo Gabriel Ávalos recortó distancias.

El conjunto de la T quedó en quinto lugar de la Zona A con 18 unidades, mientras que Independiente flota en el octavo con 14.

Racing Club, en tanto, logró un buen triunfo a domicilio de Belgrano de Córdoba por 1-2 con los goles de Adrián Fernández y Marco Di Césare. Lucas Zelarrayán hizo el tanto del anfitrión.

Tras este triunfo, el quinto de su campaña, el equipo de Gustavo Costas trepó al tercer lugar de la Zona B con 18 puntos, mientras que ‘la B’ se quedó en el segundo con 19.

Newell’s Old Boys sumó su primer triunfo del torneo al vencer por 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Lanús dejó sin invicto a Vélez Sarsfield al imponerse por 0-1 a domicilio, a la vez que Defensa y Justicia sigue sin derrotas tras presentarse con triunfo de 2-0 ante Unión de Santa Fe.

Atlético Tucumán venció el viernes por 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, y Banfield por el mismo marcador a Tigre.

Este domingo continuará la fecha con cinco partidos y dos destacados: el de Boca Juniors contra Instituto de Córdoba en La Bombonera y la visita de River Plate a Estudiantes de Río Cuarto. EFE

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