Mazón lamenta que no haya un "gobierno sensato" que dé "algún tipo de pista" sobre si habrá techo de gasto y presupuesto

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado este miércoles "no hay ni presupuestos, ni voluntad, ni capacidad, ni nada que se le parezca a un gobierno sensato" para que dé "algún tipo de pista" sobre si habrá presupuestos generales (PGE) o se aprobará la senda de estabilidad presupuestaria. Carlos Mazón se ha manifestado en estos términos, en declaraciones a los medios tras participar en la presentación de una investigación sobre el impacto nutrigenómico de los cítricos, preguntado por su valoración sobre la retirada por parte del Gobierno central de la tramitación en el Congreso de la senda de estabilidad. "Hace tiempo que dejé de saber cuál es el margen que tiene el Gobierno con Junts", ha señalado el 'president', antes de criticar que desde el Ejecutivo "unas veces dejan que se escape al jefe, otras veces dicen que van a hacer de la necesidad virtud, otras veces dicen que el supremacismo catalán está estupendo" y "otras veces dejan que los pescadores catalanes invadan el territorio valenciano y se pongan a pescar alrededor de Cástor". A su juicio, "todo es hacerle favores a los que los tienen muy apretados" y esta retirada ha sido "una más". Carlos Mazón ha criticado que en 2024 no ha habido PGE porque "el Gobierno ni siquiera los ha presentado" y, en consecuencia, Alicante "ha vuelto a ser la provincia 52 de 52 por tercer año consecutivo" en inversiones, con Castellón y Valencia "muy por debajo de la media". Además, ha lamentado que la Comunitat Valenciana lleva "nueve meses perdiendo 90 millones al año por las entregas a cuenta simplemente porque no hay presupuestos generales del Estado", y ha asegurado que este importe equivaldría a seis centros de salud.

