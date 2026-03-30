Espana agencias

La UME refuerza la consolidación del perímetro del incendio ya estabilizado en Murcia

Guardar

Murcia, 30 mar (EFE).- El incendio forestal de Sierra Espuña (Murcia), ya estabilizado, mantiene un amplio despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha intensificado durante la noche los trabajos de aseguramiento del perímetro afectado.

Según ha informado la UME a través de sus redes sociales, los militares han realizado tendidos de línea húmeda en labores de consolidación, con apoyo de herramienta manual.

En estos momentos, el operativo cuenta con 126 militares y 38 medios, que permanecen sobre el terreno para evitar rebrotes y afianzar la evolución favorable del incendio, que ayer ya había quemado 400 hectáreas y obligado a desalojar a un grupo scout de una finca de Totana, cercana al parque natural de Sierra Espuña, según fuentes de la Delegación del Gobierno en la región. EFE

Últimas Noticias

Consumo avisa a inmobiliarias y fondos con 100.000 alquileres de la prórroga de contratos

Infobae

Siete comunidades bajo aviso por olas, viento y/o polvo en suspensión, con tres en naranja

Infobae

A juicio por agredir, amenazar y violar a una mujer con discapacidad en una cabaña ocupada en Palma

El acusado se enfrenta a una petición fiscal de 18 años de cárcel y a una indemnización tras unos hechos supuestamente cometidos en noviembre, cuando habría ejercido violencia y coacciones contra una mujer en Palma, según la acusación

A juicio por agredir, amenazar y violar a una mujer con discapacidad en una cabaña ocupada en Palma

El Supremo avala la prestación por baja médica para renovar el permiso de residencia

Infobae

El Monterrey sigue de líder invicto del Clausura hasta la fecha 14

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo marca jurisprudencia y avala que un periodo de incapacidad temporal cuenta para poder renovar el permiso de residencia y trabajo

El Supremo marca jurisprudencia y avala que un periodo de incapacidad temporal cuenta para poder renovar el permiso de residencia y trabajo

Las elecciones andaluzas ponen contra las cuerdas a Podemos: crece la presión por la coalición de izquierdas con Adelante Andalucía y el tiempo se agota

Los constantes obstáculos a los que se enfrenta el caso Montoro: “Masivos” recursos de las defensas, documentos incompletos y archivos que no se pueden abrir

Los “ancianos” que siguen en combate: los misiles Hawk españoles que están marcando diferencias en el cielo de Ucrania y que ya lo hicieron en la guerra de Vietnam

Pedro Sánchez acusa a Netanyahu de impedir el culto católico en Jerusalén “sin explicación ni motivos”: “Sin tolerancia es imposible convivir”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno exige por carta a inmobiliarias y fondos que gestionan más de 100.000 viviendas que acepten la prórroga de los alquileres

Si cometes este error podrías perder años de cotización: un especialista en derecho laboral explica cómo evitar la situación y qué hacer al respecto

Las fincas sin dueño encarecen el campo: Galicia rescata casi 800 y destapa un problema presente también en Asturias, Navarra, Aragón y Castilla y León

Ni compra ni herencia: la persona que vive en una casa durante años como si fuera su dueño puede convertirse en su propietario

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza