La UME refuerza la consolidación del perímetro del incendio ya estabilizado en Murcia

Murcia, 30 mar (EFE).- El incendio forestal de Sierra Espuña (Murcia), ya estabilizado, mantiene un amplio despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha intensificado durante la noche los trabajos de aseguramiento del perímetro afectado.

Según ha informado la UME a través de sus redes sociales, los militares han realizado tendidos de línea húmeda en labores de consolidación, con apoyo de herramienta manual.

En estos momentos, el operativo cuenta con 126 militares y 38 medios, que permanecen sobre el terreno para evitar rebrotes y afianzar la evolución favorable del incendio, que ayer ya había quemado 400 hectáreas y obligado a desalojar a un grupo scout de una finca de Totana, cercana al parque natural de Sierra Espuña, según fuentes de la Delegación del Gobierno en la región. EFE