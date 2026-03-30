Cortada la A-3 en Cuenca sentido Madrid por el incendio de un camión de cosméticos

Toledo, 30 mar (EFE).- La autovía A-3 se encuentra cortada desde esta noche a su paso por el término municipal de Castillejo de Iniesta (Cuenca) en sentido Madrid debido al incendio de un camión que transportaba productos cosméticos.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que sobre las 1:30 horas de este lunes está cortada la autovía A-3 en sentido Madrid debido a que, en el kilómetro 224, ha comenzado a arder un camión que transportaba productos cosméticos, que son muy inflamables y que a primera hora siguen ardiendo.

Debido al fuego, la A-3 está cortada desde el kilómetro 224 al 232 en sentido Madrid y la Guardia Civil ofrece paso alternativo por la antigua N-3.

Al lugar del incendio se han desplazado bomberos del parque de Motilla del Palancar, que dejan que se consuma la carga para dar por extinguido el incendio.

El conductor del camión ha resultado ileso.

Además de los bomberos y Guardia Civil, también se han desplazado operarios de mantenimiento de carreteras. EFE