Carmen Maura: "En 'Calle Málaga' es creíble que me tire a un señor aunque seamos mayores"

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 30 mar (EFE).- Carmen Maura vuelve a brillar en 'Calle Málaga', una hermosa y delicada película dirigida con pulso por la marroquí Maryan Touzani, quien consigue hacer "completamente creíble" que la actriz de 80 años se "tire a un señor". "Y eso no era fácil, porque somos los dos mayores", ha subrayado a EFE.

La película, que se estrena este 1 de abril en cines tras abrir el pasado Festival de Málaga y representar para los Óscar a Marruecos, cuenta cómo la vida apacible de María Ángeles, una mujer española nacida en Tánger, se ve gravemente alterada por los problemas económicos y personales de su hija, interpretada por Marta Etura ('Celda 211').

En unas circunstancias complicadas e inciertas, una atribulada Carmen Maura conoce a un comerciante interpretado por Ahmed Boulane ('Los favoritos de Midas'), junto al que reencontrará el amor y el deseo.

"Claro, un tío que se va a las tantas de la noche al quinto coño para traerte un disco con el que estás obsesionada, pues oye, te lo tiras. Y está tan bien llevado que es completamente creíble, y no era fácil, porque somos los dos mayores", explica con gracia Maura, que tras más de cien películas en esta se desnuda por primera vez.

Y como en todos sus títulos, la actriz borda a un personaje con el que solo se identifica porque "es tan cabezota y tan amante de la libertad como yo", pero a quien al mismo tiempo percibe como una mujer "muy diferente".

Entre los motivos para esta lejanía, cita el empeño de la directora de que en esta historia no dejara traslucir su reconocible vis cómica. "Me encanta que se rían conmigo, porque creo que estoy hecha para eso. Porque que lloren también me gusta, pero me gusta mucho más que se rían y cuando me dejan libre puedo meter muchas cosas", ha resumido Maura, que podrá desarrollar mejor esta faceta en la serie 'Furia', en la que va a participar.

Y a pesar de la aparente naturalidad y fluidez de su actuación, en esta película le han hecho trabajar duramente. "Me hacía repetir mucho, mucho más que nunca en mi vida. No estoy acostumbrada, pero la verdad es que cuando he visto el resultado, oye, pues lo he hecho muy bien", remarca sobre la dirección de Touzani.

Por ello, cree que si le dan un premio por su actuación, la directora se debería quedar con la mitad, porque "muchas veces no estaba de acuerdo con ella" pero "la obedecía". "Porque eso sí que tengo claro, las películas son de los directores y tú estás ahí para hacer lo que ellos quieren que hagas", remarca la que fuera 'chica Almodóvar' además de protagonista de 'La comunidad' y '¡Ay, Carmela'.

Su truco para bordar los personajes es "ponerse muy burra" hasta estudiarse muchísimo "cada frasecita". "Es la única manera de conseguir ser completamente de verdad", asegura. "Siempre estoy muy obsesionada con ser de verdad, aunque me pidan las cosas más raras y a eso no voy a renunciar", subraya Maura.

En esta película, a Marta Etura le toca interpretar un papel ingrato, el de una hija que pretende que su madre abandone su lugar feliz. "Cuando leí el guion me pregunté cómo defender ese personaje tan feo", ha reconocido.

Así que lo que decidió fue "crear todas las circunstancias posibles para entenderla", algo que logró a base de darse cuenta de que "al final absolutamente todos hemos pasado por un momento malo de nuestra vida, donde haces las cosas desde ese dolor".

En este caso, se trata de una mujer joven que "de repente se encuentra en una situación donde se ha separado y tiene que sacar a sus hijos adelante y pagar una casa. Se ve absolutamente desbordada y yo estoy convencida que clara ha buscado todas las opciones posibles", ha señalado Etura.

Para la actriz, "el problema es que no se comunican bien, que cada una habla desde su herida y no son capaces de escucharse desde el corazón", resume sobre una película en la que se analizan con sutileza los problemas generacionales y familiares entre una madre y una hija alejadas por las circunstancias pero que se quieren. EFE

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