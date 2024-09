Congreso y Senado aprueban el presupuesto de Cortes Generales para 2025: casi 83 millones de euros, un 15,14% más

Las Mesas del Congreso y el Senado han aprobado este miércoles en una reunión conjunta el Presupuesto de las Cortes Generales para 2025, que asciende a 82.958.640 millones de euros, un 15,14% más que el de 2023, que fue de 72.052.850 millones. También el presupuesto del Senado experimentará una subida el próximo año, cifrada en el 6% hasta los 68 millones, mientras que el Congreso sí va a recortar sus fondos en un 1% para quedarse con 109,30 millones de euros. El presupuesto de Cortes Generales, que recoge los gastos compartidos por ambas cámaras, ha salido adelante por unanimidad, no como las cuentas del Congreso, que fueron aprobadas este martes pero contaron con el voto en contra del PP, por su rechazo al uso de las lenguas cooficiales, que ha obligado a destinar fondos a la contratación de intérpretes. El proyecto presupuestario de las Cortes, que como el de el Congreso y el Senado, tendrá que incluirse en los Presupuestos Generales del Estado de 2025 para su tramitación y aprobación, contempla una subida del 10% en la dotación para retribuciones de funcionarios como consecuencia de los incrementos que se aplicaron 2023 y este mismo año, y que açun no tenían reflejo presupuestario. Así, la partida pasará de los 49,72 millones de 2023 a 55,01 millones. RECORTE DE GASTOS CORRIENTES En conjunto, el capítulo de gastos de personal contempla un total de 76,41 millones, un 16,71% más que en las cuentas de 2023. En este apartado, según consta en el documento aprobado, al que ha tenido acceso Europa Press, se recogen las nuevas plazas de promoción y los cumplimientos de antigüedad de funcionarios las Cortes Generales, lo que incluye también el incremento de las cuotas de Seguridad Social, así como las nuevas incorporaciones que se producirán tras las oposiciones previstas para el año que viene. Por contra, los gastos corrientes en bienes y servicios se recortan en un 4,68%, al pasar de 2,88 a 2,75 millones. La reducción se debe a ejecuciones reducidas en años anteriores. Respecto a los gastos financieros, se cifran en los mismos 3.500 que en 2023, que se prevén destinar a un posible abono de intereses de las cuentas que las Cortes mantienen abiertas en el Banco de España. Para transferencias corrientes se reservan 3,79 millones (un 2,73% menos). Ahí se incluyen las pensiones parlamentarias y la complementación de ingresos de la que disfrutan algunos exdiputados y que mantiene la misma cuantía que en 2023. MÁS DINERO PARA ASAMBLEAS INTERNACIONALES, PERO NO SE RENUEVAN De su lado, se incrementan los gastos de las contribuciones a organismos internacionales como consecuencia de la subida de lo que se aporta a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y la de la Unión Interperlamentaria, así como a la plataforma de Intercambio Interparlamentario de Información sobre la Unión Europea, IPEX (por sus siglas en inglés). Las nueve delegaciones españolas en asambleas parlamentarias internacionales, de las que forman parte diputados y senadores, han cumplido un año sin haberse renovado. Y es que desde el inicio de esta legislatura, el 17 de agosto de 2023, cuando se constituyeron las Cámaras surgidas de elecciones generales de julio, el PSOE y el PP no han sido capaces de cerrar un acuerdo sobre estos órganos, lo que ha obligado a seguir funcionando con las delegaciones de la anterior legislatura. El consenso ha sido imposible porque el PP quería aumentar su presencia en estas delegaciones apelando a su condición de grupo mayoritario en el Congreso y a su mayoría absoluta en el Senado, en detrimento del PSOE, pero los socialistas se han opuesto, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias. Así las cosas, las nueve delegaciones han continuado funcionando durante estos trece meses, pero mermadas, pues únicamente forman parte de ellas los diputados y senadores de la anterior legislatura que conservaron su escaño tras las generales de hace más de un año. En este periodo han realizado ya más de un centenar de viajes al extranjero.

