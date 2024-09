Laso: “Ficharía a Tavares, es el jugador más determinante de la competición

Vitoria, 24 sep (EFE).- El entrenador del Baskonia, Pablo Laso, confesó este martes que ficharía al jugador del Real Madrid Edy Tavares porque a su juicio “es el jugador más determinante de la competición” en la que juega su equipo.

El técnico vitoriano fue protagonista en la vigésima edición del foro organizado por la revista "Dato Económico" de Vitoria, en la que mantuvo una charla con el experiodista Rafa Muntión y se sometió a preguntas de algunos de los más de cien empresarios de la capital vasca que acudieron al evento.

Laso no rehuyó ninguna pregunta y explicó que no le importaría entrenar al Barça, volver al Real Madrid o hacerse cargo de la Selección Española, pero puso la pelota en la otra parte. “Habría que preguntarle a ellos”, expresó durante una batería de preguntas.

También confesó que le hubiese gustado tener un entrenador como él cuando jugaba: “Yo era un ‘tocahuevos’ y haber tenido un entrenador que me hubiera tocado los huevos más a mí, me habría gustado”.

Antes de cambiar ninguna regla en el baloncesto admitió que ampliaría la cancha de juego. “Los cuerpos y los físicos han cambiado y no es posible que se juegue en las mismas medidas. Los espacios me vuelven loco como entrenador”, opinó, consciente de que esta modificación ayudaría al espectáculo.

Aseguró que “es más difícil ser entrenador que jugador” porque el entrenador le da “más vueltas a la cabeza” y respecto a la gestión de egos y de equipos mostró una idea clara: “Todos tenemos nuestro ego, si conoces el ego de una persona es más fácil gestionarlo”, consideró y agregó no le preocupa si un jugador le manda ‘a la mierda’.

“El entrenador tiene que saber cuál es la reacción y si ésta hace daño al equipo”, matizó.

Reflexionó acerca de que la comunicación tiene que ser fluida en todas las direcciones, con el club y con los jugadores y apostó porque no haya fricción en un equipo porque “la empresa es la que se va a resentir”.

Por otro lado, y cuestionado por la situación de su equipo, advirtió que “el objetivo no puede ser ganar este domingo, sino construir para poder ganar muchos domingos” y aunque señaló que no atiende mucho a las redes sociales, desveló que en esta pretemporada puso de titular a un jugador porque un ayudante le dijo que se comentaba en redes sociales que no lo utilizaba.

En relación con los objetivos y los títulos, aceptó que “es muy difícil” que ganen la Euroliga porque conoce al resto de equipos. “No soy gilipollas, veo las inversiones y pienso en el sistema de competición”, apuntó y opinó que si el Baskonia llegase a la Final Four si podría conseguir el trofeo.

Contestó que como jugador sería como Xabi Alonso "por carácter" y se atrevió a dar un quinteto histórico del Baskonia en el que se añadió junto a Luis Scola, Tiago Splitter, Elmer Bennett y Andrés Nocioni.

Para terminar, calificó de “muy positivo” el balance hasta la fecha con el Baskonia. “Tengo un equipo muy joven, con muchas ganas, físicamente bueno que mejora cada día y muestra hambre para la competición”, dijo, además de indicar que sintió “orgullo” cuando le llamaron desde lo que considera que es su casa.

Pablo Laso, que se declaró seguidor de San Antonio Spurs porque tiene relación con ellos, se sentiría satisfecho si al terminar su etapa baskonista “la gente se siente orgullosa del trabajo” que ha hecho. EFE

