El Soudal Quick-Step confirma el fichaje del joven Hodei Muñoz para el filial

Redacción deportes, 24 sep (EFE).- El Soudal Quick-Step ha confirmado este martes el fichaje de una de las jóvenes promesas del ciclismo español Hodei Muñoz, de dieciocho años, para su equipo filial sub-23.

El corredor alavés, que ha brillado desde edad temprana tanto en ciclocross como en ruta, se incorporará en 2025 a esta importante estructura deportiva que ha facilitado el paso a la categoría absoluta a numerosos ciclistas y que las pasadas campañas ha sumado más de 40 triunfos.

Admirador de Mikel Landa, practicó de pequeño el fútbol. "Pero alrededor de los diez años, mi tío me enseñó a montar en bicicleta y luego me llevó a algunas carreras, donde me enganché al instante por el ambiente. Me enamoré de este deporte y hoy no me veo haciendo otra cosa”, explicó.

“Me gustan las carreras de montaña y de media montaña con un final explosivo, pero también sueño con correr la Paris-Roubaix, sobre todo porque he hecho algo de ciclocross en el pasado”, apuntó Muñoz, ganador el pasado año del Campeonato de España de gravel, logró el título júnior de ciclocross y la Copa de España.

“Estoy feliz de unirme a este equipo, es un sueño hecho realidad y no veo la hora de lucir su maillot el año que viene. Quiero encontrar mi lugar allí, aprender y demostrar de lo que soy capaz si se presentan oportunidades”, puntualizó.

Por su parte, Bart Roosens, director del equipo, aseguró que el español "ha demostrado muchas cosas prometedoras esta temporada, tanto en carreras de un día como por etapas" y confió en que le proporcionen "el entorno adecuado para que continúe su desarrollo". EFE

