El juez ratifica la prisión para el acusado del asesinato machista en Colungo (Huesca)

Zaragoza, 19 mar (EFE).- El juez de la plaza 1 del Tribunal de Instancia de Barbastro, competente en casos de violencia sobre la mujer, ha ratificado la orden de prisión para Juan Julián S.S., acusado de asesinar a María Paloma B.S. en enero en Colungo (Huesca), después de que este compareciera de nuevo.

La jueza titular de la plaza 2 se inhibió del caso cuando se determinó que había indicios de que se tratara de un caso de violencia machista, informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que añaden que este jueves el titular de la plaza 1 ha ordenado seguir con las diligencias que la anterior instructora había solicitado antes de que se llevara a efecto la inhibición.

Se trata de la entrada y registro en el domicilio de Juan Julián S.S., que era pareja de la víctima, y, en próximos días, de la inspección de su vehículo.

En la comparecencia ante el juez han estado presentes el Ministerio Fiscal, el abogado del investigado Carlos Víctor S.A. (exmarido de la víctima y en libertad con cargos por ese caso); el abogado de Ana Belen B. S. (hermana de la víctima y personada como acusación particular) y el principal investigado, junto a su abogado.

En el auto, el juez argumenta, para ratificar la prisión provisional, que existen indicios fundados de un delito de asesinato, que hay riesgo de fuga del investigado y que concurren los requisitos legalmente exigidos para la adopción de la medida de prisión.

María Paloma despareció el 17 de enero y al día siguiente su cuerpo fue localizado debajo de un puente en el barranco Las Palomas, en el término de Colungo, con lo que al principio se pensó que podía tratarse de un suicidio.

Pero a lo largo de la investigación y a raíz de las distintas diligencias se descartó el carácter accidental del fallecimiento y emergieron indicios de una muerte violenta y se identificaron diversas personas como posibles investigados.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE