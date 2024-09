Vox acusa al PP de ser "un PSOE más, pero camuflado" e insiste en que romperán pactos "si se abrazan" a los socialistas

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado este lunes al PP de ser "un PSOE más, pero camuflado", y ha insistido en su amenaza de romper los pactos en los ayuntamientos si los 'populares' "se abrazan" a los socialistas al no oponerse con rotundidad a la inmigración irregular. En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Garriga se ha declarado "preocupado" por la "deriva" de un PP al que su formación ve con vocación de "acercarse" al PSOE y "asumir su agenda", también en materia de políticas migratorias. En esta línea, ha advertido de que, de seguir ese camino, Vox y el PP "no van a llegar jamás a ninguna coincidencia". En este contexto, el secretario general de Vox ha ahondado en la amenaza de no respaldar los presupuestos municipales y de romper los pactos de gobierno en un centenar de municipios, como Valladolid, Toledo o Alicante, si el PP no da un giro a las políticas migratorias actuales. Garriga, que ha avanzado que Vox dará a conocer los criterios de negociación de las cuentas públicas en cada lugar, ha avisado al PP de que serán ellos quienes tendrán que elegir entre "seguir avanzando en una alternativa" a las políticas de izquierdas o "abrazarse" al PSOE. "Hemos sido claros, no vamos a apoyar presupuestos que no nos gustan", ha recalcado. Sobre los pactos en los ayuntamientos, Garriga ha aludido a la coherencia con lo suscrito con el PP. "Tendremos que abandonar esos gobiernos y depende del PP, nosotros vamos a ser leales con nuestros votantes y nuestros principios", ha afirmado. "Nosotros pretendemos una enmienda al modelo actual, a la asunción de políticas migratorias, no nos van a engañar", ha zanjado el secretario general de Vox. CONFUSIÓN Garriga ha mencionado el encuentro previsto entre el Gobierno, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el PP para abordar el pacto migratorio, para el que todavía no hay fecha, y ha afirmado que los 'populares' "asumen así la tesis de gestionar la inmigración ilegal" en vez de oponerse a ella. "Un nuevo escenario de la ceremonia de la confusión al que nos tienen acostumbrados", ha lamentado el vicepresidente de Vox, antes de recomendar a los 'populares' "hacer un poco más caso" a su partido y a otras fuerzas que ya gobiernan en otros puntos de Europa y dar "automáticamente billete de vuelta" a sus países a los inmigrantes que lleguen de forma ilegal.

