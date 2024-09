García Pimienta, con "ganas" de resarcirse tras una "derrota dura"

Sevilla, 23 sep (EFE).- El entrenador del Sevilla, Xavi García Pimienta, ha manifestado este lunes que tiene "ganas de que llegue el partido de mañana", ante el Valladolid y que abre la séptima jornada de LaLiga, para resarcirse de "la derrota dura" sufrida el pasado viernes en Vitoria ante el Alavés (2-1), que mostró la "necesidad de salir concentrados".

García Pimienta, en su comparecencia de prensa ofrecida en la Ciudad deportiva sevillista tras el entrenamiento, informó de las bajas por lesión de dos centrocampista, el belga Sambi Lokonga y el suizo Djbril Sow, "que estará algunas semanas fuera".

También desveló las "dudas de Jesús (Navas) e Isaac (Romero), que no están descartados porque "quedan veinticuatro horas largas" para el encuentro y sus respectivas dolencias de cadera y tobillo "son una cuestión de dolor". "Ojalá puedan ayudar", apuntó.

El técnico barcelonés anunció, sin embargo, que no piensa "forzar a nadie que no esté apto" porque dispone de "de alternativas" en el caso de que "Isaac no vaya convocado como Iheanacho, Peque o Lukebakio, que actuó unos minutos en punto en los minutos finales ante el Getafe".

Xavi García Pimienta aseguró que "el objetivo mañana es ganar sin mirar el resultado de Vitoria", donde acabó "jodido por la derrota y por cómo se produjo, pero ya es pasado", e insistió en que no está "cegado con una sola manera de jugar" porque el Sevilla es "un equipo asociativo" que también sabe "recurrir al fútbol directo".

El técnico sevillista elogió al Valladolid, que la semana pasada "supo sufrir ante la Real Sociedad" para arrancar un empate "teniendo ocasiones a la contra". "Fue un partido muy competitivo" el hecho por "un equipo con las ideas muy claras" que requerirá al Sevilla "tener paciencia".

García Pimienta, que anunció la convocatoria del centrocampista del filial Alberto Collado, reiteró que su compañero en el Sevilla Atlético, el extremo belga Stanis Idumbo, "es un chico de futuro" que pertenece a la "primera plantilla pero cuando no participa con el primer equipo, baja al filial para tener minutos para que esté más rodado".

Al técnico sevillista, tras una sola victoria en seis jornadas, le "genera confianza tener ocasiones", aunque afirmó que "lo difícil es marcar" para lo que sus delanteros deben "ser más efectivos", y sí lamentó los "errores que compliquen la salida de balón" en cuya evitación dijo que "no pasa nada por dar un pase en largo".

García Pimienta también apuntó que continúa "perfecto" de ánimo y "convencido de que esto va a salir bien", aunque es consciente de que "los jugadores que salgan al campo deben dar un paso adelante" porque poseen "calidad para hacerlo bien en el Sevilla y van a demostrarlo". EFE

1010205

lhg/agr/lm