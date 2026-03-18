El Madrid-Bayern, el 7 y el 15 de abril; el Barcelona-Atlético, los días 8 y 14

Madrid, 18 mar (EFE).- El Real Madrid-Bayern Múnich abrirá la participación española en los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes 7 de abril en el Bernabéu, con la vuelta el día 15 en Alemania, mientras que la eliminatoria entre el Barcelona y el Atlético de Madrid se jugará los días 8, miércoles, y 14, martes, todos a las 21.00 horas, según informó este miércoles la UEFA.
El Sporting de Portugal y el Arsenal seguirán la misma secuencia del Real Madrid-Bayern, mientras que el enfrentamiento entre el París Saint Germain y el Liverpool coincide con el Barcelona-Atlético de Madrid.
- Partidos de ida:
. Martes 7 de abril (21:00 CET):
Sporting de Portugal (POR) - Arsenal (ING).
Real Madrid (ESP) - Bayern Múnich (ALE).
. Miércoles 8 de abril (21:00 CET):
Barcelona (ESP) - Atlético de Madrid (ESP).
París Saint-Germain (FRA) - Liverpool (ING).
- Partidos de vuelta:
. Martes 14 de abril (21:00 CET):
Atlético de Madrid (ESP) - Barcelona (ESP).
Liverpool (ING) - París Saint-Germain (FRA).
. Miércoles 15 de abril (21:00 CET):
Arsenal (ING) - Sporting de Portugal (POR).
Bayern Múnich (ALE) - Real Madrid (ESP). EFE