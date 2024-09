Moreno: "Cuando no ganas hay que preocuparse"

Getafe (Madrid), 22 sep (EFE).- Patricio Moreno, segundo entrenador del Getafe, reconoció este domingo, tras empatar 1-1 ante el Leganés en el Coliseum y sumar su sexta jornada sin conseguir la victoria en Liga, que cuando no se gana "hay que preocuparse" pese a que nota que sus jugadores están haciendo un buen trabajo para sumar tres puntos cuanto antes.

El sustituto de José Bordalás, sancionado dos encuentros tras su expulsión ante el Betis, se mostró satisfecho con el partido que disputó el Getafe frente a su gran rival histórico y habló sobre la imposibilidad de que sus jugadores caigan en un estado de negatividad complicado por no conseguir victorias.

"Tenemos un entrenador que en eso (en evitar la negatividad) es de los mejores del mundo. Tiene a todos los jugadores activados y les transmitimos que hay que seguir trabajando y mejorar. No hemos ganado, pero estamos en el camino de que las victorias comiencen a llegar", señaló.

"Hay que seguir trabajando. Estamos muy contentos por el trabajo de los jugadores y cómo se vacían en el campo. Nos falta acierto. Generamos ocasiones. Unas veces no acertamos nosotros, otras nos frena el rival. Pero hay que estar contento con el trabajo de los jugadores, pero cuando no ganas hay que preocuparse", agregó.

Moreno afirmó que el Getafe tenía puesta "mucha ilusión" en conseguir una victoria ante el Leganés y quiso agradecerle a su afición el comportamiento "y el ambientazo" que generó durante el derbi para animar a su equipo.

"Hemos arrancado fuerte, hemos sido plenos dominadores en los primeros minutos, hemos robado rápido, generado llegadas... Pero nos cuesta materializarlas. En la segunda parte salimos con la misma intención, crecimos, nos acercamos al gol y llegó el gol del Leganés. Pero hemos seguido igual y de ahí ha llegado la jugada del empate. Hay que quitarse el sombrero con los jugadores, que se vacían y generan ocasiones", comentó.

"El resultado... Justo o no justo, se puede mirar desde muchos puntos de vista. Para nosotros, por dominio o llegadas, pensamos que hemos merecido más. Ellos pensarán lo mismo. Pero no hemos logrado la victoria, hay que mirar para delante y hay que pensar en que llegue lo antes posible", apuntó.

Además, no quiso concretar su opinión sobre el penalti que pitó el árbitro por una falta dentro del área de Jorge Sáenz sobre Diego Rico: "No voy a entrar valorar lo que opinen los demás, pero hay un posible penalti a Djené, que lo pisan y otro a Juan Iglesias. Pero entrar en esas valoraciones no va a cambiar el resultado".

Por último, valoró la aparición de Borja Mayoral, que volvió a marcar después de muchos meses apartado por culpa de una grave lesión: "Muy contentos. Es una gran noticia que siga entrando en el equipo y no se resienta ni tenga problemas. Para un delantero siempre es importante hacer goles y le va a dar energía para seguir trabajando". EFE

jjl/ism