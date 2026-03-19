Irene Montero dice que hacer equipo con Gabriel Rufián es "muy buena idea"

Madrid, 19 mar (EFE).- La número dos de Podemos, Irene Montero, ha considerado este jueves que hacer equipo con el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, le parece "una muy buena idea", al ser preguntada por la posibilidad de un "ticket electoral" entre ambos tras hacerse público que participarán en un coloquio el próximo 9 de abril.

"Ahora mismo todo lo que estamos haciendo la gente de izquierdas no es solo para las elecciones generales, pero es también para las elecciones generales", ha admitido en una entrevista en TVE recogida por EFE, en la que ha precisado que "todo tendrá que irse concretando".

Ha avanzado que el acto que ella, Rufián y el exdirigente de los comunes Xavier Domenech protagonizarán en Barcelona el 9 de abril dará "certezas" y que el objetivo es que la izquierda esté fuerte y preparada ante las próximas elecciones generales.

Desde ERC han precisado que el acto no debe interpretarse como el inicio de una posible coalición o de una candidatura conjunta.

Montero ha explicado que Rufián y ella van a conversar en ese acto y, sobre todo, ha dicho, dar certezas a la izquierda y decirle que hay un partido que jugar y que hay personas dispuestas a jugarlo para, entre otras cosas, frenar a la derecha en todos los ámbitos.

Ha insistido en que desde Podemos harán todo lo necesario para que España tenga una izquierda fuerte y preparada para una próxima cita electoral en la que no ha precisado si tendría cabida Sumar, pero sí se ha mostrado convencida de que "las alianzas caerán por su propio peso".

"Si algo está claro es que estas son las dos personas que pueden hacer lo que hay que hacer para pararle los pies a la ofensiva reaccionaria. ¡Vamos!", ha escrito en un mensaje en X la líder de Podemos, Ione Belarra. EFE