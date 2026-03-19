Los restos de Matilde de la Torre serán inhumados en Cabezón de la Sal este sábado

Santander, 19 mar (EFE).- Los restos de la escritora y periodista cántabra Matilde de la Torre serán inhumados en su Cabezón de la Sal (Cantabria) natal este sábado, tras haber sido exhumados recientemente en México, donde falleció en el exilio.

El evento, con motivo del 80 aniversario de su muerte, tendrá lugar en el cementerio de Cabezón de la Sal a las 12.00 horas y asistirán el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, el delegado del Gobierno central en Cantabria, Pedro Casares, y la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández, entre otras autoridades.

El alcalde de Cabezón, Víctor Reinoso, lo ha avanzado en la presentación de un sello con la imagen de Matilde de la Torre que Correos distribuirá como homenaje a la que fue diputada durante la Segunda República y como parte de la serie 'Mujeres en la política', del servicio de mensajería postal.

En un acto que ha tenido lugar en la oficina de Correos de Santander, cuando se cumplen exactamente 80 años de su muerte, se ha presentado el sello que tiene como imagen el cuadro que se pintó de la escritora cuando accedió al cargo de diputada en las Cortes en 1933.

Matilde de la Torre, que nació en 1884 en Cabezón de la Sal, comenzó su carrera como escritora en 1917 con 'Jardín de las Damas Curiosas' y, tras sucesivas publicaciones, ensayos y artículos en prensa, fue mostrando su compromiso social y político y su defensa de los derechos de las mujeres, en la misma línea que otras tres intelectuales de la zona, como Concha Espina, Consuelo Bergés y María Blanchard.

Montó la Academia Torre, vinculada al Instituto Libre de Enseñanza, y el coro Voces Cántabras.

Además, fue una de las únicas cinco mujeres diputadas durante la República y directora general de Comercio.

Recientemente, sus restos fueron exhumados del Panteón de los Españoles, en Ciudad de México, y han regresado a Cantabria para ser inhumados en Cabezón de la Sal, como la escritora deseó, para "descansar en paz en su pueblo". EFE

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