Espana agencias

Los restos de Matilde de la Torre serán inhumados en Cabezón de la Sal este sábado

Guardar

Santander, 19 mar (EFE).- Los restos de la escritora y periodista cántabra Matilde de la Torre serán inhumados en su Cabezón de la Sal (Cantabria) natal este sábado, tras haber sido exhumados recientemente en México, donde falleció en el exilio.

El evento, con motivo del 80 aniversario de su muerte, tendrá lugar en el cementerio de Cabezón de la Sal a las 12.00 horas y asistirán el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, el delegado del Gobierno central en Cantabria, Pedro Casares, y la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández, entre otras autoridades.

El alcalde de Cabezón, Víctor Reinoso, lo ha avanzado en la presentación de un sello con la imagen de Matilde de la Torre que Correos distribuirá como homenaje a la que fue diputada durante la Segunda República y como parte de la serie 'Mujeres en la política', del servicio de mensajería postal.

En un acto que ha tenido lugar en la oficina de Correos de Santander, cuando se cumplen exactamente 80 años de su muerte, se ha presentado el sello que tiene como imagen el cuadro que se pintó de la escritora cuando accedió al cargo de diputada en las Cortes en 1933.

Matilde de la Torre, que nació en 1884 en Cabezón de la Sal, comenzó su carrera como escritora en 1917 con 'Jardín de las Damas Curiosas' y, tras sucesivas publicaciones, ensayos y artículos en prensa, fue mostrando su compromiso social y político y su defensa de los derechos de las mujeres, en la misma línea que otras tres intelectuales de la zona, como Concha Espina, Consuelo Bergés y María Blanchard.

Montó la Academia Torre, vinculada al Instituto Libre de Enseñanza, y el coro Voces Cántabras.

Además, fue una de las únicas cinco mujeres diputadas durante la República y directora general de Comercio.

Recientemente, sus restos fueron exhumados del Panteón de los Españoles, en Ciudad de México, y han regresado a Cantabria para ser inhumados en Cabezón de la Sal, como la escritora deseó, para "descansar en paz en su pueblo". EFE

egg/ppc/ram

(Foto)

Últimas Noticias

La Aemet espera que Therese intensifique lluvias, viento y oleaje durante el fin de semana

Infobae

Tráfico alerta de que 1 de cada 4 motoristas ha tenido un accidente en los últimos 10 años

Infobae

Mans regresa a sus orígenes con una pulida sastrería masculina

Infobae

LeBron James iguala el récord de Robert Parish y disputa su partido 1.611 en la NBA

Infobae

Linette da la campanada ante Swiatek en un día de pleno español en Miami

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sorteo del Día del Padre

Sorteo del Día del Padre de la ONCE: el número que ha repartido 17 millones de euros

Las nuevas cámaras con IA de la DGT son capaces de multarte por cosas que antes no se podían demostrar: dónde se ubican y cómo evitar las sanciones

Los problemas del portaaviones más grande del mundo: los tripulantes no tienen camas para dormir y hay 600 inodoros obstruidos

La propaganda yihadista llega a los más jóvenes en España: la mitad de los detenidos en 2025 tenían menos de 25 años y 13 eran menores de edad

Metro Madrid anuncia la novedad de la L6 con la automatización y le llueven las críticas: “Se pierden frecuencias y calidad y se vende como una mejora”

ECONOMÍA

Encierran en una vivienda okupada

Encierran en una vivienda okupada de Salamanca a una mujer con discapacidad durante cuatro meses para quedarse con su pensión

Tormenta energética en Europa: el encarecimiento del gas por el conflicto en Oriente Medio anticipa un aumento de la inflación y enfría su economía

La Organización Mundial del Comercio prevé un frenazo en el crecimiento de Europa de hasta un 1,2% si se prolonga el conflicto en Irán: “Las exportaciones podrían disminuir”

Los sindicatos llevan a Glovo a la Audiencia Nacional por “ejecutar un ERE encubierto”: 30 despidos en los últimos 90 días

Qué significa que la declaración de la renta sea negativa y qué pasos seguir

DEPORTES

Rafael Jódar y su histórica

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid