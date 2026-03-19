Sumar saluda todos los actos y conversaciones que ayuden a formar un frente de izquierdas

Madrid, 19 mar (EFE).- Sumar ha asegurado que para su formación todos los actos y conversaciones que ayuden a construir un frente de izquierda "lo más amplio posible" son "bienvenidas".

Fuentes de Sumar han reaccionado así al acto anunciado esta mañana entre el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, la número dos de Podemos, Ione Belarra, y el exdirigente de los comunes Xavier Doménech, el próximo 9 de abril en Barcelona, para analizar el futuro de la izquierda.

La número dos de Podemos, Irene Montero, ha avanzado este jueves que el acto servirá para dar certezas y que el objetivo es que la izquierda esté fuerte y preparada ante las próximas elecciones generales.

Desde Sumar dan la bienvenida a todos los actos que ayuden a dar respuesta "a la demanda social de construir un espacio o un frente lo más amplio posible" para evitar, inciden, que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox gobiernen España.

Apuntan a que aún es pronto para saber si algún miembro de Sumar asistirá al acto, tal como hicieron en el que Rufián mantuvo con el diputado regional de Más Madrid Emilio Delgado, y que lo decidirán cuando se acerque el día y conozcan la agenda de sus representantes. EFE