Montero acusa a Juanma Moreno de querer implantar el copago sanitario en Andalucía

Madrid, 19 mar (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que "le consta" que el presidente andaluz, Juanma Moreno, quiere implantar el copago sanitario y quitar, por tanto, la universalidad del sistema.

En una entrevista en el programa Los Desayunos organizado por RTVE y EFE, ha indicado que los próximos comicios en Andalucía van a ser un "referéndum sobre la salud" por lo que ha insistido en la importancia de acudir a votar.

"Las próximas elecciones autonómicas en Andalucía son unas elecciones tan importantes o más como las elecciones generales, porque es el momento crítico en el que se va a poner encima de la mesa qué queremos que sea el sistema sanitario público de salud", ha indicado.

Ha agregado que el presidente andaluz ha anunciado que quiere hacer una "remodelación profunda" del sistema sanitaria, que no ha concretado en qué va a consistir.

"Me consta que quiere incorporar el copago, es decir, quitar la universalidad del sistema. Y esto es tan grave que hay que hacer un llamamiento a la población progresista para que en las elecciones autonómicas se movilice", ha apostillado. EFE

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