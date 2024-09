Andalucía afea a Sánchez su "cero compromiso" con las "cien propuestas" trasladadas por Moreno: "Fue un paripé"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha afirmado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le trasladó "cien propuestas" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la reunión mantenida entre ambos dirigentes este viernes, si bien ha reprochado que Sánchez "no contestó a ninguna ni asumió ningún compromiso con ninguna". "Para Andalucía, cero compromiso, ni un solo compromiso", ha lamentado. "No hubo ni orden del día, ni hubo guión por parte del Presidente (Sánchez). Creo lo que quiso hacer era una charlita, pero la verdad es que fue un paripé", ha reprochado Sanz, en una entrevista en el programa 'La Mañana Fin de Semana' de la Cadena Cope, tras ser preguntado sobre si hubo algún ofrecimiento por parte del socialista para la condenación total o parcial de la deuda andaluza, cifrada en torno a los 38.000 millones de euros. El titular de Presidencia ha matizado que Andalucía "no tiene un problema de deuda" y sí de financiación, y ha vuelto a insistir en que el sistema de financiación autonómica "nos hace perder 1.500 millones de euros". "Imagínense todo lo que podríamos estar haciendo. Andalucía está claramente infrafinanciada por el pacto que en su día alcanzó Zapatero con el nacionalismo radical y hoy estamos todavía sufriendo las consecuencias que nos superan los 20.000 millones ya de los 14 años de vigencia del actual sistema", ha remarcado Sanz. "Andalucía gestiona bien, no tiene un problema de deuda y lo que no se puede primar y beneficiar es a los que gestionan mal y han ido engordando su deuda", ha incidido Sanz, además de censurar que "esto es una situación de claro desequilibrio, de claro privilegio una vez más, cuando lo que hay que resolver es el tema de manera multilateral, como lo hemos solicitado a través de la Conferencia de Presidentes". Así, se ha referido a la llamada "financiación sigular para Cataluña" --o, para otros, el "cupo catalán"--, acordada el pasado verano entre ERC y PSOE para la investidura de Salvador Illa, compromiso sobre el que ha señalado que "si sigue adelante" es una propuesta "inaceptable para el resto de España". "Ya se lo dijo muy claro y muy directo el presidente de la Junta de Andalucía al presidente Sánchez. Está claro que eso significaría que imponiendo este sistema pierden todo el resto de España y creo que además pierde Cataluña, pero pierde sobre todo un modelo de país donde la equidad y la solidaridad se rompería, la cohesión se rompe y sencillamente se deja de tener a disposición del conjunto de los españoles prácticamente más de 32.000 millones de euros, de los que en este caso Andalucía sería la más perjudicada", ha aseverado. En este sentido, Sanz ha recordado que "somos los que más población tenemos" y "en este caso estaríamos hablando prácticamente de que podríamos estar perdiendo más de 6.000 millones de euros". En palabras del consejero, "este sistema es una imposición que pretenden obligarnos al resto de los españoles, cuando es una cuestión que tiene que decidirse entre todos". Ha criticado además que "solo se ejecuta presupuesto --por parte del Ejecutivo central-- en determinados territorios", mientras que "a los demás niveles de ejecución mínimos que no llegan al 10 al 20%". Al respecto, se ha preguntado "¿por qué hoy se paga más dependencia desde el Gobierno de España a un dinero superior a los dependientes españoles que viven en un territorio frente a otros?", tras lo que ha criticado que en Andalucía "estamos claramente discriminados en esa materia, donde sólo se nos financia el 30% de la dependencia cuando en otros territorios que son los que mantienen el pacto del sillón con Sánchez se financia el 50%". Según Sanz, "esto ocurre también en las políticas de empleo donde Andalucía es discriminada, los fondos europeos donde Andalucía es discriminada, el déficit ferroviario donde Andalucía es discriminada y muchos otros territorios". "Lo vimos ayer en la reunión con el Presidente de la Junta. Para Andalucía, cero compromiso, ni un solo compromiso. (Moreno) le trasladó cien propuestas que no contestó a ninguna ni asumió ningún compromiso con ninguna", ha criticado. CONFERENCIA DE PRESIDENTES En alusión a la Conferencia de Presidentes, materia sobre la que este mismo viernes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció que antes de que termine el mes de septiembre convocarán la comisión preparatoria, paso previo en el que participa el ministro con los consejeros autonómicos, Sanz ha celebrado que "está claro que (Sánchez) nos ha dado la razón, hubiera sido mejor en vez de este paripé haber convocado la Conferencia de Presidentes, cinco conferencias que se han saltado, 785 días desde la última". Ha trasladado que "algo que tiene que quedar claro" es que esta "no puede ser la conferencia del presidente", sino de presidentes, "y por tanto no puede ser una conferencia para lo que quiera el señor Sánchez, que ha dicho que solamente va a ser para vivienda". "Desde luego, la financiación autonómica tiene que ser un asunto que tiene que tratarse de manera multilateral y en esa convocatoria", ha señalado Sanz, quien ha incidido en que "(Sánchez) creo que no puede evitarlo porque el reglamento de la Conferencia de Presidentes en su artículo 5 dice que diez comunidades autónomas" pueden proponer "qué asuntos deben tratarse". "Por lo tanto, estamos convencidos que tiene que ser así y va a ser así", ha remachado el consejero, que ha destacado que esta convocatoria fue "un logro del día de ayer por parte del presidente de la Junta de Andalucía".

