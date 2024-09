Mujeres de guardias civiles creen que el arresto en Barbate no resuelve problema de fondo

Cádiz, 19 sep (EFE).- La asociación 'Nuestro corazón por Bandera', que reúne a mujeres y familiares de guardias civiles, ha agradecido a la Guardia Civil la detención de Karim El Baqqali como presunto autor del asesinato de dos agentes en Barbate (Cádiz), pero ha indicado que este arresto "no soluciona el problema de fondo" y ha pedido al Gobierno más medios para los agentes.

En declaraciones a los medios de comunicación ante la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Mónica Mojica, portavoz del colectivo, ha mostrado su "satisfacción" por la detención y ha deseado que "se haga justicia para que las familias puedan tener tranquilidad, a pesar del dolor".

Ha precisado que "el problema de fondo no cambia" porque los agentes "no tienen medios, no están respaldados legalmente, no ha sido declarados como profesión de riesgo y el Campo de Gibraltar todavía no ha sido declarada zona de especial singularidad", con lo que teme que "vamos a tener que lamentar más muertes".

"Seguiremos siendo la voz de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, no vamos a parar hasta que la situación se revierta y pedimos a la ciudadanía que se dé cuenta de que esto nos afecta a todos, porque los guardias civiles deben tener un respaldo para que no haya impunidad ante cualquier situación", ha explicado Mojica.

Fuensanta Sánchez, también portavoz de la asociación, ha expresado su temor porque la detención de Karim El Baqqali pueda traer "represalias" como "venganza" para los guardias civiles que trabajan en la zona.

"Siguen faltando efectivos y, si todo sigue igual, va a continuar la delincuencia peor de lo que está", ha añadido.

La asociación ha afirmado confiar en el trabajo de la Guardia Civil y ha reclamado al Gobierno que "reaccione" porque, en palabras de Mónica Mojica, no quieren seguir teniendo "miedo cada vez que un guardia civil se va a trabajar, sino que queremos que sigan vivos".

La portavoz ha lamentado que sigan ocurriendo hechos violentos, que la delincuencia "cada vez esté peor" y que, en estos momentos, un delincuente "tenga todas las de ganar". EFE

