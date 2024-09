Ariño: "Las segundas partes nos están costando"

Barcelona, 19 sep (EFE).- El segundo capitán del Barça, Aitor Ariño, aseveró este jueves, tras vencer por la mínima al Pick Szeged húngaro (31-30) en Liga de Campeones, que al equipo catalán le están "costando" las segundas partes.

"Hacemos muy buenas primeras partes, pero las segundas no se nos están dando bien", explicó Ariño en declaraciones a Esport3 tras finalizar el partido.

El campeón de Europa inició el partido lanzado y terminó el primer tiempo con un contundente 20-12, pero una insípida segunda mitad, en la que el capitán azulgrana, Dika Mem, tuvo que abandonar la pista por un mal gesto en su hombro derecho, dio alas a los húngaros y el marcador acabó con un ajustadísimo 31-30.

"Hacemos muy buenas primeras partes, pero las segundas no se nos están dando bien. Sin embargo, el Pick Szeged tiene un gran equipo, ha dado un paso adelante y luchará por llegar a la Final a Cuatro", aseguró el extremo izquierdo azulgrana.

Durante el partido, tanto Ariño como Mem tuvieron que abandonar la pista por molestias: "A mí se me ha subido el isquiotibial y he pedido el cambio, pero estoy bien. No sé cómo está Dika. Acabo de ver que subía el brazo y habrá que ver", concluyó el español. EFE

