Marlaska dice que la inmigración está "perfectamente gestionada" y el PP alerta: "España es la puerta de acceso a Europa

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles que la inmigración irregular está "perfectamente gestionada" por el Gobierno y que así es reconocido por otros países europeos como Grecia, volviendo a situar el problema en la falta de solidaridad del PP para el reparto de 6.000 menores porque el PP "da la espalda" a Canarias. "El problema no es la inmigración irregular perfectamente gestionada por este Gobierno, sino la gestión de los menores", ha argumentado Grande-Marlaska en la sesión de control en el Congreso a preguntas del PP. Grande-Marlaska se ha referido al viaje a Grecia del líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, para sostener que este país "reconoció que España es un referente en la lucha contra la inmigración irregular". En este sentido, se ha referido a las diferentes rutas migratorias para apuntar que Grecia "ha duplicado" las entradas irregulares. El titular del Interior ha arremetido contra Feijóo por pedir iniciativas europeas cuando ya existe el MED-5, formado por cinco países, así como el pacto europeo de inmigración y asilo aprobado durante la presidencia española de la UE. "Dejen de hacer el discurso a la ultraderecha o amparar discursos abiertamente xenófobos", ha continuado Grande-Marlaska, mencionando un comentario del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el que dijo en redes sociales que no se sorprendería ante el linchamiento a un delincuente reincidente marroquí en este municipio. En su turno, la diputada del PP Sofía Acedo ha denunciado el "pasotismo" del Gobierno ante una inmigración descontrolada en Canarias y con Ceuta y Melilla "en vilo" por la posibilidad de entradas masivas desde Marruecos, además de mencionar el "colapso" en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por los fraudes en escala. "Todo falla, nada funciona", ha lamentado la diputada del PP, reprochando al Gobierno sus "mensajes temerarios" que incentivan la llegada de migrantes irregulares, además de "no aceptar la ayuda de Frontex" o estar en "mínimos en ejecución de retornos". "España es la puerta de acceso irregular a Europa", ha avisado. CRIMINALIDAD Y NUEVO CAMBIO EN LA GUARDIA CIVIL En otra pregunta, la diputada de PP y portavoz de Interior, Ana Belén Vázquez, ha vuelto a criticar el aumento de la criminalidad, a lo que Grande-Marlaska ha reiterado que España es un país seguro porque tiene una tasa de 48 delitos por mil habitantes, más bajo que Reino Unido, Italia, Francia o Alemania. "A mitad de 2024 presenta los porcentajes más bajos en delitos comunes dentro de la UE", ha expuesto Grande-Marlaska, que sí ha reconocido un aumento de las agresiones sexuales pero achacándolo, como figura en los informes trimestrales del Ministerio del Interior, a las "políticas progresistas" que generan una mayor confianza de las mujeres a la hora de denunciar. La diputada del PP le ha reprochado a Grande-Marlaska su falta de autocrítica y lo ha relacionado a que contesta guiándose por asesores como hizo con el "portero de puticlub llamado Koldo", en alusión a Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. El ministro le ha pedido a Vázquez que haga como él y "pise la calle" porque España es "un país seguro". Ana Belén Vázquez también ha arremetido contra los "ceses arbitrarios", aludiendo a la vuelta de Mercedes González a la dirección general de la Guardia Civil, el quinto cambio desde que es ministro del Interior, y el tiempo que dice que dedica Grande-Marlaka a "tapar la corrupción" o a evitar con el despliegue policial que la mujer del presidente del Gobierno sea fotografiada en los juzgados.

Compartir nota: Guardar Nuevo