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Mbappé fue examinado de la pierna equivocada, según RMC Sports

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Redacción Deportes, 25 mar (EFE).- Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, fue examinado de la pierna equivocada en el diagnóstico inicial de su lesión de rodilla, actualizó a última hora de la noche la web del medio francés RMC Sports.

Según el programa L’After Foot, el equipo médico que estudió la rodilla de Mbappé en Madrid, examinó en un primer momento imágenes de una resonancia de la pierna derecha cuando su dolencia se encontraba en la izquierda, donde padecía un esguince de rodilla.

Kylian Mbappé se desplazó a Boston este martes junto al resto de la selección francesa para jugar un amistoso contra Brasil el jueves.

Tras un nuevo partido en la Liga de Campeones, en la ida de la eliminatoria contra el Benfica el 17 de febrero, el delantero decidió buscar una segunda opinión en París con Bertrand Sonnery-Cottet, experto francés en lesiones de rodilla. EFE

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