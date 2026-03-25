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Portugal llega a Cancún bajo fuerte dispositivo de seguridad para amistoso ante México

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Cancún (México), 24 mar (EFE).- La selección de fútbol de Portugal llegó este martes a Cancún, Quintana Roo, bajo un fuerte dispositivo de seguridad para el partido amistoso que sostendrá ante México el próximo sábado.

La delegación lusa, custodiada por elementos de la Policía local, no tuvo contacto con medios de comunicación ni con aficionados a su salida del Aeropuerto internacional de Cancún.

Liderado por Nuno Mendes y Vitinha, del París Saint-Germain; Bruno Fernández, del Manchester United, y João Cancelo, del Barcelona, el seleccionado portugués se concentrará en un exclusivo hotel de la Riviera Maya para evitar padecer los efectos de la altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar a la que se encuentra el Estadio Azteca de la capital, donde se jugará el partido.

La selección portuguesa permanecerá en el caribe mexicano hasta el viernes, día en el que viajará a la Ciudad de México. El sábado por la mañana reconocerá la cancha del Azteca y quedará lista para el compromiso ante la selección local.

El gran ausente en la convocatoria del seleccionador, el español Roberto Martínez, es Cristiano Ronaldo, goleador histórico de Portugal, quien se recupera de una molestia muscular.

Entre las novedades destaca Paulinho, veterano goleador de 33 años del Toluca del fútbol mexicano, quien se integrará en las próximas horas.

Después de enfrentar a México, Portugal viajará a Atlanta (Georgia EE.UU.), donde se medirá a la selección local el próximo martes en su segundo encuentro de preparación de esta fecha FIFA.

Los dirigidos por Roberto Martínez forman parte del grupo K en el Mundial, junto a Uzbekistán, Colombia y un rival por definir que arrojará el repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo, ante el que debutarán el próximo 17 de junio. EFE

(foto)

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