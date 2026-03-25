Emergencia por lluvias en G.Canaria y alerta en Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera

Madrid, 25 mar (EFE).- El Gobierno de Canarias ha actualizado esta madrugada la emergencia por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones, situación en la que mantiene a Gran Canaria a partir de las 01:30 horas de este miércoles, mientras que Tenerife se suma a El Hierro, La Palma y La Gomera en condición de alerta.

Las islas de Fuerteventura y Lanzarote continúan en prealerta, ha informado el Ejecutivo autonómico en su página web.

Estas decisiones se han tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (Peinca), ha explicado el Gobierno de Canarias.

La situación de emergencia -la más alta en la escala de riesgos que maneja Protección Civil- estuvo vigor por la mañana del martes en Gran Canaria durante el episodio que descargó en pocas horas más de 150 litros de agua por metro cuadrado en varios puntos de la isla, pero al comienzo de la tarde se rebajó a alerta.

Sin embargo, la actividad convectiva que genera la borrasca Therese llevó a declararla de nuevo en esa isla durante la noche, donde aún se mantendrá tras la última actualización, y también en la de Tenerife, que sin embargo ahora ha pasado a situación de alerta.

Según ha detallado el Gobierno de Canarias, a lo largo de este miércoles las islas estarán muy cerca del centro de la borrasca, lo que implica que las precipitaciones van a ser desorganizadas, con núcleos convectivos que pueden ser localmente importantes, y dispersos por todo el archipiélago.

Se esperan precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes en La Palma, pero sobre todo en el norte de la isla de Tenerife, y en el este y sur de Gran Canaria, donde la actividad convectiva está produciendo lluvias intensas y persistentes sobre un terreno que ya está muy saturado de agua, con desbordes de presas en la isla de Gran Canaria, e inundaciones significativas dispersas y especialmente intensas en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

En estas dos islas se están registrando acumulados importantes en 12 horas, habiéndose observado cantidades de 60 mm en 1 hora en la zona de Tacoronte, y de 30 mm en 1 hora en varias localidades del norte de Tenerife, especialmente en el entorno del Valle de La Orotava, y se prevén precipitaciones intensas también en la isla de La Palma, especialmente en el norte y el este.

Las lluvias serán también persistentes en esta isla durante la madrugada. EFE