Fiscalía pide 25 años de cárcel para el detenido por el asesinato de su pareja en O Birloque, en A Coruña

Fiscalía solicita una pena de 25 años de cárcel para el presunto autor del asesinato de su pareja en el barrio coruñés de O Birloque en 2021, según recoge el escrito de calificación al que ha tenido acceso Europa Press. Desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado, a su vez, que el juicio se celebrará del 14 de octubre al 7 de noviembre. Será con Tribunal del Jurado y en una causa que estuvo a cargo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. El acusado, natural de A Coruña, y de 51 años, y la mujer, de 55 años, convivían como pareja desde julio de 2021 en un piso propiedad de esta en la ciudad herculina. El Ministerio Público indica que, entre las 20.00 horas del 14 de septiembre de ese año y la una y media de la madrugada del día siguiente, ambos mantuvieron una discusión en el domicilio motivada por la decisión de esta de terminar la relación sentimental, pidiéndole al acusado que se marchase de casa. El hombre, añade, "le dijo que se iba a arrepentir de esta decisión, que no aceptó, despreciando la voluntad de la mujer de poner fin a la relación, y decidió acabar con la vida" de ella. AGRESIÓN CON UN CUCHILLO "A tal fin, entre las 18.00 y 19.00 horas del día 15, el acusado utilizando un cuchillo de 20 centímetros de filo y cuatro centímetros de ancho, de forma sorpresiva y repentina, y por la espalda, le asestó un número no determinado de puñaladas", añade. El Ministerio Público apunta que en la parte de la espalda le dio "mínimo dos", además de recibir en otra zona del cuerpo "un mínimo de cinco", destacando, además, la violencia de las mismas. De hecho, incide, las puñaladas le perforaron la aorta y provocaron un shock hipovolémico que le causó la muerte de forma inmediata a la mujer, sin que ella tuviese, recalca, posibilidad de reacción ante el ataque. A las dos de la madrugada, Urxencias Sanitarias 061 certificó su muerte. Además, el acusado, afirma Fiscalía, tras matarla "con ánimo de obtener dinero para huir" se apoderó "de una cantidad comprendida entre 300/400 euros, que pertencían a la recaudación de la Panadería el Birloque, propiedad del padre de la fallecida, en la que ella trabajaba". La víctima tenia dos hijos mayores de edad, conviviendo uno con ella. El acusado fue detenido el 16 de septiembre en Madrid a donde huyó. Fiscalía sostiene que no tenía alteradas sus capacidades cognitivo volitivas en el momento de la comisión de los hechos y considera los hechos constitutivos de un delito de asesinato, con alevosía, por el que piden 25 años de cárcel, y otro de hurto, por el que reclama el pago de una multa. El procesado deberá indemnizar, en concepto de daño moral y perjuicios al padre de la fallecida en la cantidad de 20.000 euros y a cada uno de los hijos en la cantidad de 30.000 euros.

