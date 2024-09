El PP propone en el Congreso reprobar las descalificaciones del Gobierno a los medios que no son "de su agrado"

El PP quiere que el Congreso repruebe las descalificaciones "cada vez más frecuentes" del Gobierno, "y en especial del presidente Pedro Sánchez", contra aquellos medios de comunicación que no son "de su agrado". A través de una proposición no de ley que se debatirá y votará en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, los 'populares' ponen el foco en el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno para una "teórica regeneración democrática", haciendo hincapié en las calificaciones utilizadas por el Ejecutivo para referirse a algunos medios de comunicación. A su juicio, el jefe del Gobierno y sus ministros emplean una estrategia de "descalificación sistemática" contra "los medios de comunicación, la oposición parlamentaria o el poder judicial". "Fachosfera, pseudomedios, bulos, fango, galaxia digital ultraderechista o lawfare son algunos de los calificativos que utiliza el presidente Sánchez en sus epístolas a la ciudadanía, sus actos como presidente o en los mítines", asegura el PP en su iniciativa, recogida por Europa Press. En la proposición no de ley, registrada antes de que el Consejo de Ministros aprobase este martes su 'Plan de acción por la Democracia', el PP subraya que "la libertad de información, junto con la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, son condiciones imprescindibles para que un sistema político pueda ser validado democráticamente". Por ello, los de Alberto Núñez Feijóo consideran que "cualquier ataque" a los medios supone, no solo una "evidente falta de respeto" a los profesionales de este gremio, sino también un ataque "directo" a las libertades. "La sociedad española, en consonancia con lo postulado en el marco europeo, no puede ni quiere permitir que se menoscabe ninguna forma de libertad, tampoco la de prensa", reiteran. HAY QUE PROTEGER A LOS PERIODISTAS Para hacer frente a esta situación, el PP buscará apoyos en el Congreso, en primer lugar para instar al Gobierno a cumplir "estrictamente, sin desarrollos subjetivos ni interpretaciones" con todas las disposiciones del regalmento europeo sobre la libertad de los Medios de Comunicación, garantizando el pluralismo y la independencia. También quieren que el Ejecutivo manifieste su compromiso "más firme" con la defensa de la libertad de expresión y el derecho a comunicar y recibir informaciones, de acuerdo con la Constitución española y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Asimismo abogan por defender, "frente a cualquier intento de injerencia", la labor de los medios y de los periodistas, dado que, según defienden desde el PP, su papel es "esencial" para la convivencia democrática, la formación de una opinión pública libre y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la posible arbitrariedad de las autoridades políticas. Otro de los puntos de la iniciativa reclama condenar cualquier iniciativa procedente de autoridades o partidos políticos que, de un modo u otro, pretenda controlar, interferir, influir o condicionar el ejercicio de la libertad de prensa o restringir la difusión de opiniones plurales. En lo referente a Sánchez, piden en primer lugar, reprobar las "cada vez más frecuentes" descalificaciones, insidias e intimidaciones vertidas por el Gobierno y, en especial, por su Presidente, contra los medios de comunicación que publican informaciones que no son de su agrado u opiniones que entrañan una crítica a su gestión o a su discurso. Y por último, que se cesen "de inmediato" esta actitud y toda pretensión de limitar o entorpecer la libertad de prensa y la labor de los medios de comunicación.

