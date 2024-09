Torres (BBVA) rechaza aumentar la prima de la opa y cree que convencerá a los accionistas

(Actualiza la EC2112 con más información)

Barcelona, 17 sep (EFECOM).- El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha asegurado este martes que su banco no tiene previsto incrementar la prima de la opa lanzada sobre Banco Sabadell por considerar que ya es "muy atractiva" y que, tal como está, conseguirá convencer a los accionistas de la entidad catalana.

Torres se ha pronunciado de esta manera sobre la opa de BBVA sobre el Sabadell durante su participación en una conferencia-coloquio en la escuela de negocios Esade de Barcelona, después de que el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, asegurara ayer que las posibilidades de que salga adelante la operación son "muy bajas" y se mostrara convencido de que iba a "descarrilar" .

"En absoluto tenemos intención de aumentar la oferta porque es muy atractiva. Creemos que convencerá", ha subrayado, tras apuntar que el valor actual de la acción del Sabadell, que se distancia sólo un 2 % de la del BBVA, se explica por el impacto de la oferta realizada, pues los mercados ya descuentan la operación.

En esta línea, ha instado a los accionistas del Sabadell a preguntarse "qué pasará con la acción si no hay fusión", insinuando que ésta bajará. "Cuando uno presenta una oferta, eso lo cambia todo. Las dinámicas que se producen es que se ajustan los precios. No hay que interpretar que esa diferencia del 2 % es la prima. No es una prima", ha dicho.

Durante su intervención, Torres ha respondido a diversas preguntas de asistentes al acto que se han presentado como accionistas veteranos de la entidad.

El directivo ha hecho un repaso del recorrido que ha realizado ya la opa y ha apuntado que quedan a partir de ahora tres hitos, como son la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la aprobación del folleto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y "el último y más importante", que es la decisión que debe tomar cada accionista del Sabadell.

"Confiamos en la oferta, que es enormemente atractiva y habla por sí misma. El accionista va a beneficiarse del canje de acciones, de la creación de valor del proyecto y de los 850 millones de euros en sinergias que se repartirán entre todos los accionistas, con un 27 % de impacto estimado en beneficio por acción", ha señalado.

Respecto a la posible reducción de la competencia en el sector financiero español, Torres se ha mostrado también convencido de que la CNMC acabará por aprobar la operación en la primera fase.

"La CNMC ya ha dejado claro que se seguirá la misma metodología que en otras ocasiones y, si juzgamos por eso, no vemos que la operación tenga problemas de competencia. Las anteriores se han solucionado en fase 1", ha recordado.

El presidente de la entidad bancaria ha puesto en valor que el beneficio por acción del Sabadell se incrementará un 27 % como consecuencia de la integración de las dos entidades y ha destacado que la operación que plantea "tiene mucho sentido estratégico y financiero" tanto para los accionistas como para los empleados.

El ejecutivo ha subrayado que el BBVA atraviesa "un momento fantástico", y ha enmarcado la opa en la necesidad de las entidades bancarias españolas y europeas en general de ganar tamaño para competir en el mercado global en un momento de grandes cambios en el sector, con el auge del canal digital.

"La escala es lo más relevante porque los costes ahora son más fijos por la tecnología y si se pueden diluir seremos más eficientes. Es lo que buscamos", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que ninguno de los 20 principales bancos del mundo es europeo.

Por otra parte, Torres ha criticado al Gobierno por crear un impuesto extraordinario para la banca y ha lamentado que la sociedad europea, en general, considere "sospechosos" a los empresarios "de hacer algo mal" cuando gana dinero, a diferencia de lo que cree ocurre en Estados Unidos, "donde se aplaude al empresario que tiene éxito".

"La banca es un buen ejemplo. Llevamos años con una rentabilidad muy baja y ahora llevamos un año con tipos más altos, pero medio-bajos, que nos permite empezar a subir rentabilidades, aunque por debajo de la media del sector empresarial español, y ya surgen voces y entonces crean el impuesto extraordinario a la banca", ha lamentado.

A su juicio, la opinión que se extiende es "se están forrando, vamos a poner un impuesto".

Torres también ha lanzado reproches a los legisladores y reguladores europeos de la banca por centrarse en "evitar los riesgos" del sector.

Sin embargo, ha argumentado que el negocio de la banca consiste en asumir y gestionar riesgos. "Si los eliminas, no los gestionas. Hay que permitir más", ha dicho.

En su opinión, si se restringe la actividad de "asumir y gestionar" el riesgo, "el crecimiento quedará afectado", ya que la banca es clave para financiar la inversión privada, de la que depende en gran parte el aumento del PIB per cápita, ha dicho. EFECOM

