Puente niega que se haya descartado el AVE entre Huelva y Sevilla y culpa al Gobierno de Rajoy de su retraso

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha negado este martes que el Gobierno haya descartado el tren de alta velocidad entre Huelva y Sevilla ante las acusaciones del PP en el Senado, asegurando que actualmente se está tramitando el estudio informativo y culpando al anterior Ejecutivo 'popular' de Mariano Rajoy de su retraso. En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el senador del PP Juan Manuel González Camacho ha preguntado a Puente "por el motivo por el que el Gobierno ha descartado el tren de alta velocidad entre Huelva y Sevilla", acusando al Ejecutivo de Sánchez de no invertir en estas infraestructuras entre las dos ciudadades andaluzas. Sin embargo, el ministro Puente ha reprendido al senador del PP pregúntandose "de dónde ha sacado que se haya descartado el tren de alta velocidad entre Huelva y Sevilla", aclarando que se está tramitando el estudio informativo del tramo. Además, ha reprochado al parlamentario 'popular' en calidad de qué critica él que no se haya realizado inversión en este tramo, asegurando que ya había un estudio informativo de este tramo en el año 2008 y tres años después estaban en redacción los proyectos. "¿Y qué sucedió? Pues que llegaron ustedes al gobierno y paralizaron absolutamente la tramitación de los documentos necesarios para llevar la alta velocidad a Huelva y caducó la declaración de impacto ambiental. Y por eso nos vemos ahora en la situación de tener que volver a empezar de cero", ha censurado Puente. CON LA PRESENCIA DE LA ALCALDESA DE HUELVA Todo este debate se ha producido con la alcaldesa de Huelva, la 'popular' Pilar Miranda, en la tribuna de invitados del hemiciclo del Senado, algo que ha provocado un reproche por parte del ministro durante su intervención. Y es que Puente ha afeado que use dinero público para acudir hasta el Senado a presenciar esta pregunta en la Cámara Alta cuando, según ha dicho, se pueden utilizar otros canales de comunicación con el Ministerio para abordar este asunto. Esta polémica ha llegado a las bancadas del PP y el PSOE que se han enfrentado por las palabras del ministro sobre la alcaldesa de Huelva y el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha tenido incluso que intervenir en varias ocasiones.

