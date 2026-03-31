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EH Bildu denuncia ante la Ertzaintza amenazas de muerte contra Arnaldo Otegi

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Vitoria, 31 mar (EFE).- EH Bildu ha denunciado ante la Ertzaintza haber recibido amenazas de muerte contra su secretario general, Arnaldo Otegi, quien declaró este lunes en el juzgado de Vitoria que investiga los hechos.

Fuentes de la formación abertzale ha confirmado la recepción de estas amenazas de muerte, que ha adelantado el diario El Correo, y han explicado que fueron remitidas al grupo parlamentario de EH Bildu en la cámara vasca en diciembre de 2025.

Fueron los representantes de EH Bildu en la Mesa del Parlamento Vasco quienes denunciaron los hechos ante la Ertzaintza.

Arnaldo Otegi acudió a declarar este lunes como perjudicado en el juzgado de Vitoria que investiga estas amenazas de muerte.

La formación abertzale ha recordado que estas amenazas se produjeron "horas después" de que el presidente del PP de Euskadi augurase el "exterminio" de EH Bildu.

Las fuentes de EH Bildu han explicado que habían optado por "mantener la discreción respecto a estos hechos", ya que "no acostumbra a hacer público este tipo de situaciones". EFE

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