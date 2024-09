Borja Iglesias: “Meter goles es lo que se me da bien, aunque algunos no lo crean”

Vigo, 15 sep (EFE).- El delantero Borja Iglesias se reivindicó este domingo después de marcar su tercer gol con la camiseta del Celta en la victoria ante el Real Valladolid (3-1).

“Meter goles es lo que se me da bien, aunque algunos no lo crean”, dijo el exfutbolista del Betis, que no quiso explicar a quién mandaba ese contundente mensaje: “Algún ateo hay por ahí, pero no pasa nada, los aceptamos igual”.

El futbolista gallego ironizó con que dentro del área “manda el Panda”, y destacó el rendimiento que está ofreciendo su equipo en Balaídos: “En casa estamos bien, estamos siendo muy fiables, ahora tenemos que trasladar esas buenas sensaciones a los partidos de fuera”.

EFE

